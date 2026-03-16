Darius Slay se retira de la NFL tras 13 temporadas y un anillo de Super Bowl

La NFL despide a uno de sus esquineros más carismáticos y talentosos de la última década. Darius Slay, conocido en la liga como “Big Play Slay”, anunció este lunes su retiro oficial del fútbol profesional. Tras 13 temporadas de desafíos, intercepciones memorables y un anillo de campeón, el defensor decidió poner punto final a su trayectoria.

“Este juego me puso en posición de cuidar de mi familia y seres queridos y estaré eternamente agradecido”, escribió Slay en un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales. “Es difícil decir adiós, pero Dios tiene un nuevo capítulo para mí y estoy listo para pasar página y comenzar mi nuevo camino”. añadió.

El anuncio pone fin a la incertidumbre que rodeaba al jugador desde finales del año pasado. En diciembre de 2025, tras ser cortado por los Pittsburgh Steelers, Slay fue reclamado en waivers por los Buffalo Bills. Sin embargo, el cornerback nunca se presentó en las instalaciones del equipo neoyorquino.

En su última campaña activa con los Steelers, Slay disputó 10 partidos (9 como titular), registrando 36 placajes y tres pases defendidos. Aunque seguía siendo un activo valioso en el campo, el desgaste de más de una década en el nivel más alto de competencia parece haber sido el factor determinante para su adiós.

Aunque su carrera inició en los Detroit Lions (donde fue seleccionado en la segunda ronda del Draft 2013), el punto más alto de su trayectoria llegó con los Philadelphia Eagles. Slay fue una pieza fundamental en la secundaria que llevó a los Eagles a conquistar el Super Bowl en 2024, consolidándose como un líder dentro y fuera del vestuario.

Slay se retira como uno de los últimos baluartes de su clase del Draft, dejando un vacío importante en la posición de cornerback, donde destacó por su capacidad de anticipación y su habilidad para anular a los mejores receptores de la liga. Su paso por Detroit, Philadelphia y finalmente Pittsburgh deja una huella de profesionalismo y carisma que será difícil de igualar.

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