Invasor de hogar intentó abusar de una niña: acusación en NJ

Jermin Fordyce presuntamente irrumpió en una vivienda a través de la ventana de un baño e intentó agredir sexualmente a una niña mientras dormía en su hogar en Hackensack, Nueva Jersey.

El sospechoso fue reducido por uno de los residentes de la casa. Ahora Fordyce, de 36 años, enfrenta cargos por allanamiento de morada, robo con allanamiento y tentativa de agresión sexual agravada, según informó la Oficina del Fiscal del condado Bergen.

Agentes de la policía de Hackensack acudieron a una vivienda alrededor de las 3:40 a.m. del sábado tras recibir un reporte de allanamiento de morada con robo. Una vez en el lugar, encontraron a Fordyce, quien había sido reducido por los residentes de la casa tras hallarlo dentro de uno de los dormitorios, detalló Fox News.

La policía describió a la víctima únicamente como una “residente”; sin embargo, el portal NJ.com informó que era una niña. Una vez dentro de la habitación, Fordyce se bajó los pantalones y se subió encima de la menor mientras dormía. Además presuntamente la estranguló durante la agresión, añadieron las autoridades.

Otro de los residentes se despertó al escuchar ruidos de forcejeo provenientes de la habitación de la niña y logró reducir a Fordyce. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en octubre una mujer de 36 años rogó y hasta le ofreció dinero a un invasor que la estaba atacando, pero no logró evitar que fuese estrangulada, violada y robada en un edificio residencial en El Bronx (NYC). En septiembre Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En julio Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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