Italia enciende polémica tras video celebrando enfrentarse a Bosnia en repechaje

Italia encendió una polémica este jueves luego de derrotar a Irlanda del Norte y hacerse viral en un video celebrando la clasificación de Bosnia en el repechaje al Mundial 2026.

La imagen de varios jugadores italianos presuntamente festejando el pase de Bosnia y Herzegovina a la final de la repesca mundialista, en lugar del de Gales, durante una transmisión de RAI, la cadena italiana.

El video de los jugadores se difundió rápidamente en redes sociales y medios, especialmente en el entorno bosnio, donde fueron interpretadas como una muestra de falta de respeto.

Algunas de las reacciones sugieren que estos jugadores consideraron más conveniente enfrentarse a Bosnia que a Gales, al percibir al conjunto bosnio como un rival más accesible en comparación.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Molestia entre afición de Italia previo a duelo con Bosnia

Uno de los comentaristas de la RAI, el exfutbolista Lele Adani, criticó la retransmisión de esas imágenes, conscientes de la polémica que podían suponer: “Chicos, habíais dicho que no las veríamos y al final las mostráis cuando celebran. Tenemos que celebrar el martes”.

Italia se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca europea para el Mundial 2026, un duelo decisivo con el billete al Mundial en juego, cita a la que la ‘Azzurra’ no acude desde 2014 y a la que Bosnia solo acudió en esa misma edición.

La selección italiana, dirigida por Gennaro Gattuso, alcanzó la final tras imponerse 2-0 a Irlanda del Norte en semifinales, mientras que Bosnia logró su clasificación al superar a Gales en la tanda de penaltis después de empatar 1-1 en Cardiff.

El partido será el próximo martes 31 de marzo en el Estadio Bilino Polje en Zenica. El recinto tiene una capacidad de 15.292 aficionados.

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