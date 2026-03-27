Italia enciende polémica tras video celebrando enfrentarse a Bosnia en repechaje
Algunos jugadores de Italia celebraron el pase de Bosnia ante Gales en penales
Italia encendió una polémica este jueves luego de derrotar a Irlanda del Norte y hacerse viral en un video celebrando la clasificación de Bosnia en el repechaje al Mundial 2026.
La imagen de varios jugadores italianos presuntamente festejando el pase de Bosnia y Herzegovina a la final de la repesca mundialista, en lugar del de Gales, durante una transmisión de RAI, la cadena italiana.
El video de los jugadores se difundió rápidamente en redes sociales y medios, especialmente en el entorno bosnio, donde fueron interpretadas como una muestra de falta de respeto.
Algunas de las reacciones sugieren que estos jugadores consideraron más conveniente enfrentarse a Bosnia que a Gales, al percibir al conjunto bosnio como un rival más accesible en comparación.
Molestia entre afición de Italia previo a duelo con Bosnia
Uno de los comentaristas de la RAI, el exfutbolista Lele Adani, criticó la retransmisión de esas imágenes, conscientes de la polémica que podían suponer: “Chicos, habíais dicho que no las veríamos y al final las mostráis cuando celebran. Tenemos que celebrar el martes”.
Italia se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca europea para el Mundial 2026, un duelo decisivo con el billete al Mundial en juego, cita a la que la ‘Azzurra’ no acude desde 2014 y a la que Bosnia solo acudió en esa misma edición.
La selección italiana, dirigida por Gennaro Gattuso, alcanzó la final tras imponerse 2-0 a Irlanda del Norte en semifinales, mientras que Bosnia logró su clasificación al superar a Gales en la tanda de penaltis después de empatar 1-1 en Cardiff.
El partido será el próximo martes 31 de marzo en el Estadio Bilino Polje en Zenica. El recinto tiene una capacidad de 15.292 aficionados.
Sigue leyendo:
Bolivia buscará su boleto al Mundial 2026 ante Irak tras remontar a Surinam en Monterrey
Marcelo Flores cuenta por qué se fue con Canadá: “México no encajó conmigo”