Marcelo Flores cuenta por qué se fue con Canadá: “México no encajó conmigo”

Marcelo Flores formó parte de las fuerzas básicas en las selecciones de México y estaba llamado a ser uno de los líderes de la nueva generación.

Pero tras no sentirse cómodo, Flores hizo el pedido de cambio a la FIFA para irse con la selección de Canadá, donde afirma sentirse más cómo en casa.

“Estuve en el sistema de México desde que tenía 15 años, el poco tiempo que pasé en Canadá se sintió más como estar en casa que todos esos años con México, con ese equipo”, dijo Flores en entrevista con One Soccer.

Marcelo Flores está mal asesorado, eso se sabe desde hace mucho. Nunca pudo debutar en el Arsenal, fracasó de manera rotunda con Real Oviedo en LaLiga 2 y en Liga MX no ha podido asentarse con Tigres. Lamentables declaraciones tras su OTS con Canadá.pic.twitter.com/rJ1iLeimJI — Julio Rodríguez (@julioordz10) March 27, 2026

El futbolista de 22 años jugó en las categorías sub-16, sub-20, sub-23 y disputó tres partidos con la selección mayor.

Flores contó que no tenía algo en contra de México, aunque sí optó por sentirse más cómodo con Canadá.

“No estoy diciendo nada malo sobre el equipo, pero hay una cuestión cultural que no encaja conmigo ni con mi estilo. Tomar la decisión obviamente no fue fácil, pero tienes que ir a donde te sientes bien y aquí me siento cómodo”, explicó el jugador de 22 años.

El futbolista nacido en Georgetown, Ontario (Canadá), vestirá la camiseta de Canadá por primera vez para el amistoso frente a Islandia este sábado 28 de marzo. Los canadienses luego se enfrentarán el 31 ante Túnez.

Bolivia vs. Irak y Jamaica vs. RD Congo por el pase al Mundial 2026

Las selecciones de Bolivia y Jamaica avanzaron este jueves a los partidos decisivos de la repesca intercontinental por los últimos dos cupos libres del Mundial 2026.

Bolivia, que busca jugar un Mundial por cuarta vez en su historia y cortar una ausencia que ya dura 32 años, se medirá con Irak el 31 de marzo.

Ese mismo día Jamaica, decidida a repetir la experiencia obtenida en Francia’98, chocará con República Democrática del Congo.

El ganador de la final de la repesca que jugarán Irak y Bolivia caerá en el Grupo I donde están emparejadas las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

El mejor entre Jamaica y República Democrática del Congo se sumará en el Grupo K a los equipos de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

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