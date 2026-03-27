“La Casa de los Espíritus”: llega el esperado primer tráiler

La memoria vuelve a abrirse paso. El primer adelanto de la adaptación televisiva de “La Casa de los Espíritus” ya circula, y llega con un sello que cambia por completo el panorama con la participación de Isabel Allende como productora de esta versión latinoamericana.

El avance fue compartido por Prime Video y confirma que la serie tendrá ocho episodios de alrededor de 40 minutos, cada uno dedicado a momentos cruciales en la vida de los Trueba, una familia sostenida por afectos intensos, heridas políticas y una presencia constante de lo sobrenatural.

Una narración que vuelve a sus raíces

En el tráiler, Alba, la voz que reconstruye la historia, recuerda el afán de su abuela Clara por escribir sin descanso en sus “cuadernos de anotar la vida”.

Ese gesto, pequeño pero persistente, se convierte en el punto de partida para entender cómo, medio siglo después, su nieta intenta ordenar una historia familiar marcada por la magia, el amor, la represión y la violencia que dejó la dictadura chilena.

El proyecto retoma el espíritu íntimo que define a la novela y se apoya en una descripción que la propia producción comparte. “La Casa de los Espíritus” es una saga familiar magnífica que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos”, anunciando además el quiebre emocional del patriarca al enfrentarse con lo que realmente ama.

Un elenco continental y dos productoras al mando

La serie reúne a figuras como Alfonso Herrera, Dolores Fonzi, Nicole Wallace, Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba, Fernanda Urrejola, Rochi Hernández, Antonia Zegers, Catalina Saavedra, Amparo Noguera, Aline Küppenheim, Eduard Fernández y Maribel Verdú.

El proyecto cuenta además con la producción de Isabel Allende junto a Eva Longoria, un detalle que marca distancia frente a la recordada película de 1993, realizada en Hollywood y protagonizada por Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons y Winona Ryder.

Allende ha sido clara sobre por qué aquella versión no conectó con la identidad del libro. En conversación con la revista ELLE, recordó que “no parecía latinoamericana” y que, en esa época, “la gente no estaba acostumbrada a los subtítulos; todas las grandes películas exitosas tenían que estar en inglés y con estrellas conocidas”. Hoy las condiciones son otras y, según explicó, era momento de revisitar la historia para conservar la esencia que la vuelve tan cercana para los lectores de la región.

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