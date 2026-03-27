El Festival de Cannes no cierra las puertas al estreno de la nueva película de Steven Spielberg

El próximo 9 de abril, el Festival de Cannes hará pública la selección oficial de películas para su edición 79. Desde hace semanas se ha hablado sobre las posibles producciones que serán parte del festival, y se ha asegurado que Steven Spielberg no estrenará “Disclosure Day” en el marco del evento.

“Disclosure Day” es una de las películas más esperadas del año, por tratarse del regreso de Spielberg en cuatro años y su regreso a la ciencia ficción. Su importancia en la industria hace que el Festival de Cannes quiera tener allí su estreno oficial; incluso el director del evento, Thierry Frémaux, le confesó a “Variety” que aún es posible incluir la producción en la programación.

La nueva película de Spielberg se estrenará en salas de cine el 12 de junio y hasta la fecha ya han publicado un tráiler en el que se ve parte de la trama de la película. Esta historia está protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Colman Domingo.

Además de “Desclosure Day”, hay otros títulos muy esperados que tampoco serán parte de Cannes: “Digger” de Alejandro González Iñárritu y “The Odyssey” de Christopher Nolan.

¿Qué busca esta edición del Festival de Cannes?

Durante 25 años Thierry Frémaux ha estado al frente del Festival de Cannes, y mientras se prepara para la nueva edición, ha dado algunos detalles sobre lo que significa el festival en estos tiempos.

“El cine atraviesa un periodo de gran fragilidad debido a la crisis de las salas de cine, el cambio en el comportamiento de las nuevas generaciones de espectadores, la omnipresencia de otras pantallas, la fusión de los estudios estadounidenses, la piratería y la inteligencia artificial —que puede ser otra forma de piratería—, etc”, dijo Frémaux a “Variety”.

Pese a todos los contras que tiene que enfrentar ahora la industria cinematográfica, el director del Festival de Cannes también es consciente de que se siguen haciendo destacadas producciones en todas partes del mundo. “Hemos estado viendo películas que nos alegran… El cine se encuentra en un estado de constante creatividad y renovación“, afirma.

Esta edición del Festival de Cannes se realizará del 12 al 23 de mayo de 2026.

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