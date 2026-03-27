Migrante salvadoreña se recupera tras derrame cerebral bajo custodia de ICE: “Viví una pesadilla”

Después de casi seis meses separada de sus hijas, Martha Ruiz, inmigrante salvadoreña, se reencontró con ellas en un hospital de Austin, donde se recupera de un derrame cerebral sufrido mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El encuentro fue acompañado por Noticias Telemundo y dejó ver el impacto que tuvo la detención en su salud y en su familia.

“(Me siento) triste porque nunca imaginé que me la iban a entregar así. Si le hubieran dado las medicinas adecuadas, tal vez no hubiéramos llegado a tanto”, comentó Sandra Marín, una de sus hijas.

Ruiz fue arrestada en octubre del año pasado en Austin y desde entonces su familia no tuvo noticias sobre su estado de salud.

Fue gracias a una compañera de celda que conocieron que la mujer estaba enferma, aunque los agentes federales impedían que la familia se acercara.

Solo tras un alivio legal pudieron reunirse con ella en el hospital.

La mujer relató que comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y luego colapsó.

“Viví una pesadilla”, dijo Ruiz a Telemundo sobre los momentos previos al derrame cerebral.

Durante su detención, asegura, no recibió la atención médica necesaria, a pesar de que había sido sometida a una cirugía poco antes de ser arrestada. Estuvo casi una semana en cuidados intensivos tras ser trasladada del centro de detención al hospital.

“Seis largos meses, se me hizo una eternidad”, expresó Ruiz,.

El Departamento de Seguridad Nacional informó a Telemundo que la mujer fue arrestada por tener una orden vigente en su país por conspiración de asesinato, un cargo que la familia niega. Asimismo, la agencia aseguró que ICE brinda cuidado médico adecuado a las personas bajo custodia.

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