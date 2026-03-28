Savannah Guthrie fija su vuelta a “Today” este 6 de abril

El anuncio no llegó desde un comunicado tradicional, sino desde el propio espacio en el que ha construido buena parte de su carrera. Savannah Guthrie confirmó que volverá al programa “Today” el 6 de abril, después de dos meses fuera del aire debido a la desaparición de su madre, Nancy, un caso que continúa abierto bajo la investigación del Departamento del Sheriff del condado de Pima y, posteriormente, del FBI.

La noticia se conoció justo después de la segunda parte de la conversación emitida el viernes junto a Hoda Kotb, en la que Guthrie habló por primera vez de manera pública y detallada sobre el dolor que atraviesa desde el 1 de febrero, fecha en la que se reportó la desaparición.

El caso fue tratado inicialmente como un presunto secuestro, pero hasta ahora no se han identificado sospechosos ni se han revelado nuevas pistas.

Un retorno que ella describe como parte de su propósito

Guthrie admitió ante Kotb que la sola idea de sentarse otra vez en el set le resulta abrumadora: “Es difícil imaginar volver al programa porque es un lugar lleno de alegría y alegría”. Aun así, explicó que necesita reencontrarse con su equipo y con ese espacio cotidiano que considera un ancla emocional. “No puedo volver e intentar ser algo que no soy. Pero tampoco puedo dejar de volver, porque es mi familia”, dijo. “Creo que ahora mismo forma parte de mi propósito. Quiero sonreír. Y cuando lo haga, será de verdad. Y mi alegría será mi forma de protesta”.

El equipo de “Today”, desde Craig Melvin hasta Al Roker, pasando por Jenna Bush Hager y Dylan Dreyer, confirmó en vivo la fecha del regreso. Melvin señaló: “Es donde ella pertenece. Es donde todos queremos que esté”.

Para Guthrie, esa cercanía no es un simple gesto profesional. Durante la entrevista, subrayó que considera a sus compañeros como una familia extendida: “Cuando los tiempos son difíciles, uno quiere estar con su familia”, expresó, aunque admitió sus propias dudas: “No sé si podré hacerlo. No sé si volveré a sentirme parte de esto. Pero me gustaría intentarlo”.

La búsqueda de su madre, el impacto emocional y una promesa personal

La conversación también reveló otra determinación, no permitir que la tristeza se convierta en un motor que la inmovilice: “No me derrumbaré. No dejaré que quienquiera que haya hecho esto les quite a mis hijos a su madre. No dejaré que me quiten mi alegría”, afirmó.

“Nuestra angustia es real. Necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien diga la verdad” Savannah Guthrie – Periodista

Guthrie habló con claridad sobre la ausencia de respuestas, el peso de sus temores y la sensación de culpa que llegó a sentir por su visibilidad pública. Recordó que, en la primera parte de la entrevista, compartió el momento en el que le preguntó a su hermano si creía que lo ocurrido podía estar relacionado con su perfil mediático: “Le pregunté: ¿crees que es por mi culpa? Él me dijo: ‘Bueno, lo siento, cariño, pero sí, tal vez’. Pero yo ya lo sabía”.

Además, enfrentó los rumores que circularon en redes sociales y que insinuaban problemas internos en su familia. Los calificó de “insoportables” y profundamente dañinos. Defendió con firmeza a los suyos: “Nadie cuidó mejor de mi mamá que mi hermana y mi cuñado. Nadie protegió más a mi mamá que mi hermano”.

Guthrie terminó enviando un mensaje abierto a cualquier persona que pueda aportar una pista: “Necesitamos una respuesta, y alguien tiene el poder de ayudarnos. Nunca es demasiado tarde”, dijo con esperanza.

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