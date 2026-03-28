Miley Cyrus retoma las raíces de ´Hannah Montana´ tras teñirse de rubio

Hace 20 años se creó un fenómeno de la televisión internacional, llamado “Hannah Montana” y en la conmemoración de sus dos décadas, la actriz Miley Cyrus, quien fue la protagonista de la serie, quiso retomar las raíces del personaje que la llevó al estrellato internacional, tras teñirse nuevamente el cabello de rubio.

Hannah Montana marcó una generación y también la vida de la artista estadounidense que la interpretó durante su niñez, además de buena parte de su adolescencia. Por esa razón, el pasado 24 de marzo se realizó una premiere junto a varios personajes de la serie, donde Miley hizo su mayor intento por estar lo más parecida posible al personaje de “Hannah”.

Miley Cyrus vuelve al cabello rubio

Durante buena parte de su etapa de famosa, al saltar de la adolescencia a la etapa adulta, Cyrus mostró una conducta un poco rebelde y eso se reflejó en todos sus cambios de looks. La artista estadounidense, tuvo etapas con el cabello corto, en ocasiones incluso se le observó con un par de moños pequeños y en todas esas oportunidades, tuvo un tono castaño. En algunas ocasiones, combinado entre castaño y amarillo, pero nunca se le notó tan parecida a Hannah Montana como en esta celebración de las dos décenas.

La estadounidense volvió a teñirse el cabello completamente de rubio y no solamente eso, su peinado luce bastante similar al de aquella niña que cantaba de manera espectacular, pero en simultáneo llevaba una vida normal ante los ojos de sus amigos.

Miley Cirus reconoce que recordó su era dorada con el especial de la serie

Mediante su plataforma de Instagram, la actriz y cantante, manifestó su felicidad de compartir nuevamente con sus compañeros en la famosa serie. Asimismo, dejó un mensaje en el que se mostraba nostálgica.

“Encontramos la forma de regresar a casa y se sintió bien. Gracias por crecer junto a nosotros. Este especial es de mí, para tú chica joven”, mencionó Cyrus en un post de Instagram, dejando claro que nunca es tarde para buscar volver a sus raíces y ratificándolo con su nuevo look en conmemoración a aquella niña soñadora que llegó tan lejos como deseaba.

Sigue leyendo:

Miley Cyrus confirma que Selena Gómez será parte de “Hannah Montana 20th Anniversary Special”

Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometieron tras 4 años de relación

Miley Cyrus dijo que su padre Billy Ray fumó ‘hierba’ en el set de ‘Hannah Montana’