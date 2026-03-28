Cómo “encender” la limpieza natural de tu hígado: alimentos clave y hábitos para optimizarlo

Los especialistas insisten en advertir que no hay soluciones mágicas para desintoxicar el organismo. Ante dietas pobres en nutrientes y ricas en grasas trans, azúcares, alimentos ultraprocesados y alcohol, es común buscar una salida rápida. Si bien es cierto que el “détox” de tres días a base de jugos o tés no es la solución definitiva, sí existe una serie de alimentos que aportan biocompuestos que ayudan a mejorar la eliminación de toxinas de forma natural.

No se trata simplemente de una lista de “alimentos milagrosos” para limpiar el hígado o los riñones. El hígado sabe desintoxicarse solo; “lo hace todos los días, las 24 horas, siempre que le des el contexto adecuado”, explica el doctor Carlos Jaramillo, especialista en medicina funcional y graduado en la Universidad de Harvard.

En una reciente charla, el experto explica cómo funciona la biotransformación hepática, qué la bloquea y cómo optimizarla con ciencia y buenos hábitos. “Tu hígado no necesita modas ni retos de 14 días. Necesita que dejes de agredirlo y le des las herramientas correctas para trabajar. La verdadera magia de la medicina es permitir que tu biología funcione como debe”, agrega.

El hígado: una fábrica bioquímica

El hígado es una estructura clave para el cuerpo que filtra la sangre, produce bilis, forma proteínas y biotransforma toxinas. Para ilustrar lo importante que es este órgano y por qué la alimentación es crucial en su funcionamiento, el experto recuerda: “Cuando comes, el primer filtro es el intestino; el segundo es el hígado, encargado de procesar todo antes de que entre a la circulación general”.

En este contexto, existen 3 fases críticas de la desintoxicación que se relacionan entre sí:

Transformación: el hígado convierte toxinas liposolubles (solubles en grasa) en compuestos intermedios. Curiosamente, estos compuestos pueden ser temporalmente más reactivos y nocivos que la toxina original.

el hígado convierte toxinas liposolubles (solubles en grasa) en compuestos intermedios. Curiosamente, estos compuestos pueden ser temporalmente más reactivos y nocivos que la toxina original. Neutralización: aquí intervienen procesos como la metilación , sulfatación y el uso de glutatión . El hígado “agarra” esos compuestos peligrosos de la transformación y los neutraliza para que dejen de ser dañinos.

aquí intervienen procesos como la , y el uso de . El hígado “agarra” esos compuestos peligrosos de la transformación y los neutraliza para que dejen de ser dañinos. Excreción: los compuestos neutralizados se expulsan a través de la bilis (hacia el intestino) o los riñones (a través de la orina).

Jaramillo destaca que este proceso requiere micronutrientes (vitaminas y minerales), aminoácidos (proteína) y fitonutrientes. Además, si el intestino está inflamado o presenta permeabilidad intestinal, el hígado se sobrecarga procesando “basura” innecesaria.

¿Qué está “insultando” a tu hígado?

Antes de pensar en un plan de limpieza, es fundamental detener el proceso de intoxicación eliminando o evitando los siguientes elementos:

Ultraprocesados: evita colorantes sintéticos y químicos industriales.

evita colorantes sintéticos y químicos industriales. Aceites refinados: girasol, soya, canola y margarinas.

girasol, soya, canola y margarinas. Azúcar y alcohol: especialmente los jugos de fruta (por su alta carga de fructosa) y bebidas energizantes.

especialmente los (por su alta carga de fructosa) y bebidas energizantes. Fármacos en exceso: uso crónico innecesario de antiinflamatorios o protectores gástricos ( omeprazol , lansoprazol).

uso crónico innecesario de antiinflamatorios o protectores gástricos ( , lansoprazol). Deficiencias nutricionales: la falta de magnesio, zinc, selenio y vitaminas del complejo B frena la maquinaria hepática.

Cómo “encender” tu hígado de forma natural

Sustituir grasas saturadas por grasas saludables como el aguacate es el primer paso para revertir la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA). Crédito: Shutterstock

Para aprovechar el potencial desintoxicador de tu cuerpo y optimizar tu biología, el doctor Jaramillo recomienda estas acciones:

Elimina los agresores: saca de tu dieta el alcohol, los azúcares añadidos, las frituras y los procesados. Vuelve a lo simple: proteína de calidad, grasas saludables y vegetales. Proporciona materia prima: consume alimentos ricos en azufre (brócoli, coliflor, ajo, cebolla) y colina (yema de huevo, hígado). Incluye antioxidantes potentes como la cúrcuma, el té verde y los frutos rojos. Incluye fibra en la alimentación: asegura una buena ingesta de fibra y mucha hidratación para facilitar la salida de la bilis y evitar el estreñimiento. Prioriza el descanso: el hígado tiene su pico de funcionamiento entre la 1 y las 3 de la mañana. Si no duermes bien, interrumpes su ciclo circadiano. Control médico: con el apoyo de un profesional, monitorea tus transaminasas, GGT, insulina, ácido úrico y triglicéridos. Si tienes hígado graso, ya existe un proceso inflamatorio que requiere atención inmediata.

El manejo de la información es clave para crear las condiciones que permitan al hígado desintoxicarse por sí solo. Consumir los nutrientes necesarios y evitar los tóxicos es el verdadero camino hacia la salud. Aunque parece sencillo, los hábitos diarios son los que determinan si este proceso natural de eliminación de toxinas será un éxito o un fracaso.

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