5 alimentos “saludables” que podrían estar dañando tus riñones

La alimentación es clave para la salud, y una muestra de ello son las nuevas guías alimentarias en Estados Unidos que impulsan el consumo de proteínas y verduras por encima de los ultraprocesados, vinculados a patologías como la enfermedad renal. Sin embargo, hay alimentos como ciertas verduras que, aunque son fruto de la naturaleza, su composición rica en oxalatos contribuye a la formación de cálculos renales.

Se trata de alimentos que se consumen a diario en regímenes de dieta balanceada, por lo que conviene hacer un seguimiento, sobre todo en personas con cuadros médicos renales previos.

Los cálculos renales son masas duras que se alojan en el riñón (de ahí que se llamen “piedras”) y se forman con los cristales que contiene la orina. Estos cálculos se originan, principalmente, a partir de la unión de calcio y oxalato.

Alimentos saludables bajo la lupa

Según estudios científicos recientes, alimentos como la espinaca, la remolacha, la acelga, los frutos secos y el maní, así como el chocolate, pueden aumentar el riesgo de formar cálculos de oxalato de calcio, que es el tipo más común.

Es un hecho que los ultraprocesados, el alcohol y las grasas trans son perjudiciales, disparan la resistencia a la insulina y causan enfermedades cardíacas. Pero, ¿qué pasa con los “sospechosos habituales” de nuestra ensalada?

1. Espinaca

Las espinacas son un vegetal de hoja verde rica en hierro y oxalatos Crédito: Shutterstock

Por su composición, esta hoja verde favorece la aparición de cristales de calcio en la orina. Aunque hay oxalatos en muchos vegetales, la espinaca es un caso excepcional: puede representar hasta el 40% de la ingesta de oxalato en EE. UU. Investigaciones indican que hombres y mujeres que consumen espinacas 8 o más veces al mes tienen un 30% más de riesgo de desarrollar cálculos.

2. Remolacha

Considerada un superalimento, su contenido de oxalatos suele generar dudas en la salud renal, ya que se asocia con un aumento en la excreción urinaria de oxalatos.

Se clasifica como un alimento de alto contenido en oxalatos (oscilando entre 100 y 600 mg por cada 100g), según el NIDDK (Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales).

(oscilando entre 100 y 600 mg por cada 100g), según el (Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales). Nota: No hay estudios masivos que vinculen el riesgo renal exclusivamente a la remolacha, pero sus niveles obligan a moderar su consumo en la ingesta total diaria.

3. Acelga

Al igual que la espinaca, la acelga incrementa el calcio en la orina. Un estudio revela que, para prevenir cálculos, se debe vigilar el consumo de las hojas de Beta vulgaris tanto en fase joven como madura. El oxalato soluble es más alto en los tejidos de crecimiento (hasta un 89%), siendo este el más propenso a absorberse.

4. Frutos secos y maní

Las almendras y el maní son otros alimentos que no se recomiendan cuando existe sospecha de daño renal. Investigaciones recientes advierten sobre las “consecuencias no deseadas” de consumir grandes cantidades de semillas buscando beneficios cardiovasculares, ya que el oxalato dietético se concentra precisamente en las semillas de las plantas.

5. Chocolate y cacao

La evidencia científica asocia el consumo de frutos secos con un incremento de los niveles de oxalatos. Crédito: Shutterstock

El chocolate debe consumirse con moderación en pacientes con predisposición, ya que el cacao eleva los niveles séricos de oxalato. Un estudio publicado en 2011 confirmó que el cacao en polvo contiene niveles de oxalato total y soluble superiores a los reportados previamente, lo que podría derivar en problemas de salud renal.

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