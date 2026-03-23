El lado oscuro de los jugos naturales: cómo la frutosa sobrecarga tu hígado

¿Comienzas las mañanas con un jugo natural? ¿Sabías que este hábito, considerado durante años como saludable, puede aportar la misma cantidad de azúcar que un refresco? La evidencia científica indica que el hígado no distingue entre el azúcar procesada y la fructosa líquida sin fibra.

Como hemos revisado en entregas anteriores, hay alimentos que contribuyen al desarrollo del hígado graso. Si bien los jugos naturales no son un alimento ultraprocesado, sí poseen un nivel de azúcares que puede afectar seriamente la función hepática.

La doctora Marian Berbell, divulgadora de contenido científico sobre alimentación y metabolismo, explica que los jugos naturales, el alcohol, los aceites vegetales y los azúcares refinados tienen un impacto negativo en el hígado.

Si presentas acumulación de grasa abdominal, acné persistente o fatiga constante, la clave podría estar en tu hígado. Este órgano funciona como un “colador” o centro de procesamiento para todo lo que consumes y para el equilibrio de tus hormonas.

El viaje de la fructosa en tu cuerpo

Recordemos que el hígado es como un gran laboratorio en donde se filtra todo lo que consumimos y es el centro medular de las hormonas. Hay alimentos, como los jugos naturales, que tienen un impacto directo en su desempeño.

La diferencia fundamental está en que, al comer una fruta completa, ingerimos la pulpa y fibras; mientras que el jugo es un pasaporte directo para que el azúcar llegue a tu hígado. Al verse saturado, el laboratorio central de tu cuerpo no tiene más opción que convertir ese exceso en grasa abdominal.

Un estudio publicado en la revista Molecular Nutrition and Food Research revela que:

“La fructosa líquida de bebidas azucaradas se metaboliza casi exclusivamente en el hígado, donde induce la lipogénesis de novo (síntesis de grasas a partir de azúcares) e inhibe la oxidación de ácidos grasos, lo que favorece rápidamente la esteatosis hepática”.

Otros estudios han logrado comprobar la asociación entre la ingesta de fructosa y un incremento en la acumulación de grasa en el hígado. Desde que consumimos el jugo hasta que llega al órgano, el proceso se describe en tres fases:

Absorción ultra rápida: Al no tener fibra, la fructosa llega al hígado a una velocidad alarmante. Conversión en triglicéridos: El hígado tiene una capacidad limitada. Si no hay demanda energética (músculo activo), el azúcar se transforma en triglicéridos. Caos hormonal: Esto no solo causa hígado graso, sino que eleva la testosterona libre (causando acné) y dificulta el reciclaje de estrógenos (provocando inflamación y reglas dolorosas).

¿Qué pasa en el hígado cuando comemos estos 4 alimentos?

Para que tu “laboratorio” funcione a la perfección, debemos aprender a elegir qué sustancias dejamos pasar por el filtro. Evita o limita:

Jugos naturales y refrescos: Fructosa líquida que se convierte en grasa al instante.

que se convierte en grasa al instante. Alcohol: El principal inflamador que bloquea la quema de grasa .

El principal que bloquea la . Aceites vegetales refinados: (Girasol, maíz, soja) Ricos en Omega-6 pro-inflamatorio .

(Girasol, maíz, soja) Ricos en . Azúcares ocultos: Harinas y procesados que disparan la insulina.

Mientras tanto, estos son los aliados que limpian el filtro:

Vegetales de hoja verde y crucíferas como el brócoli aportan sulforafano y clorofila, actuando como un detox natural que protege las funciones metabólicas de tu hígado. Crédito: Shutterstock

Crucíferas (Brócoli, Coliflor): Contienen sulforafano , clave para la desintoxicación .

Contienen , clave para la . Aceite de Oliva Extra Virgen: Grasas saludables que reducen la grasa hepática .

que reducen la . Café (Sin azúcar): El aliado #1 para prevenir la fibrosis hepática .

El aliado #1 para prevenir la . Ajo y Cebolla: Aportan azufre para producir glutatión (el antioxidante maestro).

La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de 400 gramos de frutas y verduras al día; sin embargo, los estudios son claros al advertir que los jugos no contienen fibras y se pueden perder nutrientes en el proceso. Por esta razón, especialistas como los de Clínica Mayo recomiendan priorizar el consumo de frutas y verduras enteras sobre los jugos, ya que estos últimos pierden fibra y pueden elevar rápidamente los niveles de azúcar en sangre.

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