Por qué lo que comes está matando tus neuronas: 4 alimentos que dañan tu cerebro

El cerebro es altamente sensible a lo que comemos, ya que, aunque este órgano representa el 2% de nuestro peso, consume el 20% de nuestra energía, es decir, todo lo que comemos que inflame o intoxique el organismo afecta su funcionamiento, explica el médico funcional graduado en Harvard Carlos Jaramillo.

Advierte que muchas personas experimentan niebla mental, falta de concentración o sienten que ya no aprenden como antes, se lo atribuyen a culpar al estrés, a la edad o a la genética; sin embargo, la realidad es que todo está en nuestro plato; es el protagonista.

4 alimentos que afectan la memoria y dañan las neuronas

Los alimentos con alto niveles de grasas y azúcares causan inflamación crónica que termina afectando el cerebro. Crédito: Imagen creada con IA- Imprimedia | Cortesía

Las afirmaciones del doctor Jaramillo tienen evidencia científica en estudios publicados por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) y la Biblioteca Nacional de EE.UU. que compueban cómo ciertos alimentos afectan el funcionamiento del cerebro, especialmente la memoria y las neuronas.

1. Azúcares, mieles y jarabes (glucotoxicidad)

Jaramillo explica, en una charla en YouTube, que el exceso de glucosa constante en la sangre genera estrés oxidativo y, cuando hay picos elevados de glucosa e insulina, el azúcar se comporta como un tóxico en áreas clave como el hipocampo (donde reside la memoria).

“En el cerebro, el estrés oxidativo se empieza a generar por el exceso de azúcar. Los picos elevados de glucosa y de insulina generan toxicidad y se empieza a comportar como un tóxico. Es el mecanismo de la glucotoxicidad, que lleva a que áreas como el hipocampo (donde guardo la memoria) sufran. Por eso al Alzheimer hoy se le llama la diabetes tipo 3, porque los mecanismos de daño cerebral son casi iguales a los de una persona con diabetes”, agrega.

2. Alimentos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados generan neurotóxicos que inflaman el cerebro. Crédito: Shutterstock

Los alimentos ultraprocesados son de los primeros que se deben evitar o eliminar de la dieta para evitar sus efectos neurotóxicos. Se trata de alimentos con altos niveles de químicos industriales, harinas refinadas y grasas inestables que encontramos en cereales, galletas y snacks; generan una carga glicémica elevada.

Estos alimentos “tienen aceites vegetales refinados llenos de tóxicos y lípidos oxidados que inflaman la microglía (el sistema inmune del cerebro). Todo lo que le ponen de emulsionantes, aditivos y colorantes daña la microbiota y el eje intestino-cerebro”.

El experto recuerda: “La literatura es clara: terminan dañando el cerebro. Y lo peor es que así dañamos el cerebro de nuestros niños con lo que encuentran en la tienda escolar, nos quedamos callados y seguimos destapando juguitos de caja”.

Contienen aditivos y espesantes que rompen la conexión intestino-cerebro, afectando nuestra capacidad de aprendizaje desde la infancia.

3. Grasas trans y aceites vegetales refinados

Las grasas trans afectan el buen funcionamiento de las arterias, lo que impide un buen funcionamiento del cerebro. Crédito: Shutterstock

Las frituras industriales y margarinas utilizan aceites cargados de solventes y residuos químicos. Estas grasas se insertan en las membranas neuronales, volviéndolas rígidas y alterando la señal eléctrica del cerebro.

“Estos productos derivados del petróleo “se insertan en las membranas neuronales, generan rigidez, alteran la señal eléctrica y aumentan factores inflamatorios (como el factor de necrosis tumoral). Si tienes triglicéridos, glucosa, insulina o ácido úrico elevados, o tienes hígado graso, tu cerebro está sufriendo”.

Señales de alerta: si tienes triglicéridos altos o hígado graso, es casi seguro que tu cerebro está sufriendo inflamación crónica.

4. El alcohol

El doctor aclara que el vino no es un alimento saludable. Aunque tenga antioxidantes, se necesitarían litros para obtener un beneficio real.

“El alcohol es un neurotóxico porque, al metabolizarse, forma acetaldehído, que es muy tóxico para el hígado y el cerebro. Afecta la producción de GABA, serotonina, daña la memoria y arruina la neuroplasticidad y el sueño reparador. Si tienes niebla matinal o ansiedad al día siguiente, el alcohol te está haciendo daño”, explica.

Plan de Acción: ¿Cómo recuperar la claridad mental?

El doctor Jaramillo es un promotor de los hábitos y alimentación saludable como herramienta para mantener la salud en general, sin embargo, sugiere un “reset” de 7 a 15 días de cuatro pasos:

Eliminar las bebidas azucaradas, ultraprocesados, aceites vegetales de semillas (soya, girasol, canola) y edulcorantes artificiales. Cocinar con aceite de oliva, aguacate, mantequilla o grasas animales. Incluir en la alimentación gran cantidad de vegetales, proteínas de calidad y grasas saludables. Priorizar el sueño: ya que un cerebro que no descansa no puede limpiarse de toxinas.

Para cuidar el cerebro no necesitas 35 suplementos costosos; necesitas membranas sanas, control de glucosa y una microbiota feliz.

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