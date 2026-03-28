Con secretos y sorpresas, ya se estrenó el documental de BTS

La espera terminó para los fans de BTS, que ya pueden ver en Netflix el documental “BTS: The Return”. La producción abre una ventana al periodo más silencioso, y a la vez más determinante de la banda, un tramo en el que cada integrante tuvo que hacer una pausa obligada para cumplir con el servicio militar en Corea del Sur, justo cuando su popularidad estaba en su punto más alto.

El largometraje, de hora y media, reconstruye el momento en el que decidieron frenar su actividad pública, una decisión que sacudió a su base de seguidores pero que, como se ve en pantalla, también preparó el terreno para un reencuentro con nuevas perspectivas. El grupo vuelve a reunirse en Estados Unidos en agosto de 2025, un hito que se convierte en el punto de partida creativo del documental.

Un reencuentro que dio paso a “Arirang”

El rodaje acompaña a los integrantes durante su estancia en Los Ángeles, donde convivieron varias semanas mientras definían el sonido que querían para su nuevo proyecto. Las cámaras registran sesiones extensas, días de ensayo y una convivencia que les permitió dar forma a “Arirang”, el disco que marca su retorno a la música.

Después del trabajo en Estados Unidos, la banda regresó a Corea del Sur para completar la mezcla del álbum. En paralelo, el documental intercala imágenes de archivo que recuerdan sus primeros pasos. En uno de los momentos más sinceros, J-Hope dice que, gracias a las experiencias que han vivido juntos, el grupo ha logrado mantenerse unido todo este tiempo.

El cierre del proceso y el lanzamiento de “SWIM”

El documental también se detiene en las dudas creativas que enfrentaron al escoger el título del disco y al seleccionar las canciones que finalmente lo integran.

Hacia el final, las cámaras siguen a la banda en su regreso a Seúl, donde realizan la sesión fotográfica oficial del álbum y donde toman una decisión que no todos compartían, lanzar “SWIM” como sencillo principal. Aun con opiniones encontradas, coincidieron en que era el tema que mejor representaba la madurez alcanzada tras su pausa.

Ya con el documental disponible, la agrupación se prepara para volver a los escenarios el 9 de abril con una gira mundial que incluirá 34 ciudades, entre ellas Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago y São Paulo.

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