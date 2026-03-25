Suga, de BTS, hizo un manual musical para niños con autismo

Cuando la música deja de ser sólo un escenario y se convierte en un puente, ocurren proyectos como el que Min Yoon-gi, Suga, de BTS, acaba de presentar en Corea del Sur. El integrante de BTS figura ahora como coautor de un manual de terapia musical creado de la mano de la psiquiatra Cheon Keun-ah y desarrollado en el Hospital Severance, donde fue revelado oficialmente.

La guía lleva por nombre “MIND Program” y propone un método centrado en la música para acompañar a niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. Según el centro hospitalario, el documento recoge un enfoque diseñado para fortalecer habilidades sociales desde actividades musicales colectivas.

Una participación artística que cruzó al campo clínico

El artista no se limitó a firmar el proyecto ya que, desde la planificación hasta la prueba piloto, colaboró activamente como voluntario. Participó en sesiones presenciales con jóvenes y niños, buscó dinámicas posibles para cada grupo y aportó ideas sobre cómo usar instrumentos y ejercicios musicales para favorecer la expresión emocional.

Este trabajo conjunto llevó a la creación del Centro de Tratamiento Min Yoon-gi, inaugurado en septiembre de 2025 y financiado con una donación de 5 mil millones de wones, cifra que la institución describió como la mayor contribución hecha por una celebridad en la historia del sistema de salud de la Universidad de Yonsei.

Desde el inicio, el programa fue concebido para tener proyección internacional, con la intención de convertirse en una herramienta accesible tanto para familias como para equipos profesionales. La autora principal, la doctora Cheon Keun-ah, lideró el grupo de investigación que dio forma a esta propuesta que busca dialogar con las terapias tradicionales.

Así funciona el “MIND Program”

La estructura del manual incluye 12 sesiones progresivas en las que los participantes seleccionan instrumentos, cantan y crean música en conjunto. La intención es priorizar la interacción grupal sobre el lenguaje verbal, algo que, según el Hospital Severance, complementa terapias habituales enfocadas en el desarrollo cognitivo o lingüístico.

La institución destaca que la música funciona como un terreno común donde los participantes encuentran nuevas formas de relacionarse, crear y construir confianza. El programa también invita a terapeutas y familias a ajustar las actividades, según cada caso para ampliar el impacto.

El proceso tuvo un momento simbólico cuando se realizó un concierto inaugural en la Universidad de Yonsei ante más de 1,600 asistentes. Estudios citados por el hospital indican que las experiencias musicales colectivas influyen de manera positiva en el desarrollo emocional y en la creación de vínculos sociales.

El compromiso personal de Suga

El contacto entre el músico y la doctora Cheon se fortaleció en 2024, cuando él expresó su interés por apoyar proyectos ligados a la salud mental juvenil. De acuerdo con “The Korea Times” y el Hospital Severance, su participación incluyó dinámicas musicales diseñadas por él mismo y jornadas de voluntariado durante varios meses. En esas visitas, tocó la guitarra, guio ejercicios de interacción musical y acompañó directamente a los jóvenes.

En declaraciones recogidas por “JoongAng Ilbo”, afirmó: “La música puede ser una vía positiva para expresar emociones y comunicarme con el mundo”.

El manual ya está disponible para su implementación y se perfila como una de las iniciativas más completas que conectan arte y ciencia en el tratamiento del autismo.

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