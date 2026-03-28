Dan último adiós a inmigrante policía de Nueva York muerto en Kuwait en lucha contra Irán

Sorffly Davius, agente de la policía de Nueva York (NYPD) que falleció cumpliendo una doble función como soldado durante el ataque de Estados Unidos contra Irán, fue recordado ayer en su funeral con honores como un servidor humilde.

Davius ​​estaba desplegado en Camp Buehring, Kuwait, donde falleció el pasado 6 de marzo tras sufrir un episodio médico no revelado, como parte de la operación “Epic Fury”, el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán iniciado el 28 de febrero.

“Él siempre antepuso a los demás a sí mismo”, dijo su hermano mayor, Christian Davius, en su eulogia en una iglesia en Brooklyn el viernes. “Era humilde… No hablaba mucho de sus logros ni de su servicio. No tenía nada que demostrar. Para él, eso no era importante. Para ser honesto, la idea de que yo estuviera aquí, contándole a una multitud de personas lo extraordinaria que era su persona, probablemente le habría parecido bastante vergonzosa. Pero, en fin, aquí estamos”.

La iglesia Christian Cultural Center estaba abarrotada de cientos de familiares, amigos, policías y miembros de las fuerzas armadas que rindieron homenaje a un soldado -mayor de la Guardia Nacional del Ejército de EE.UU.– y policía NYPD “que antepuso todo a su propio bienestar“, destacó Daily News.

Las banderas de todo el estado ondearon a media asta para honrar a este héroe nacido en Haití y criado en Queens (NYC), que dejó a una esposa y sus seis hijos. Davius ​​se unió a la Guardia Nacional Aérea de Nueva York en 2004 y sirvió en Kuwait durante la guerra de Afganistán. En 2013 se transfirió a la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York y al año siguiente ingresó en NYPD.

“Él no vino a este país para ser servido; vino a este país para servir. Y eso es lo que lo distingue”, afirmó la gobernadora Kathy Hochul, quien se unió a otros funcionarios electos en el funeral.

“Aproximadamente 1% de nuestra población levanta la mano y se pone al servicio; dice: ´Serviré en nuestras fuerzas armadas´. Él formaba parte de ese grupo de élite. Él sentó un ejemplo no sólo para sus hijos, sino también para toda su ciudad”, afirmó el alcalde Zohran Mamdani. “Su vida constituye un modelo de aquello que tantos deberían anhelar, por lo que deberían rezar y lo que deberían imaginar en esta ciudad. Es una vida de servicio. Es una vida de protección. Es también una vida de bondad y de amor”.

“Ya fuera respondiendo a una emergencia, apoyando una misión o simplemente estando presente para su familia, Sorffly abordaba cada responsabilidad con la misma seriedad y el mismo esmero”, declaró la comisionada de policía, Jessica Tisch. “Hoy honramos una vida definida no por un sólo momento, sino por una disposición constante a asumir responsabilidades, a ser una persona de confianza y a realizar el trabajo del que dependen los demás”.