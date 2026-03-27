Paul McCartney vuelve con nuevo álbum a sus 83 años

La memoria, y mil historias más, vuelven a tomar protagonismo en la carrera de Paul McCartney, quien confirmó que el 29 de mayo estrenará un nuevo álbum, el primero que lanza desde 2020.

El anuncio llegó acompañado de un sencillo que abre la puerta a un viaje cargado de emociones y recuerdos a los días en que su historia musical apenas comenzaba a gestarse.

Un regreso que mira hacia sus raíces

El disco lleva por nombre “The Boys Of Dungeon Lane” y reúne 14 canciones construidas desde los recuerdos de su juventud en Liverpool. Allí, en el noroeste de Inglaterra, nació no sólo su identidad musical, sino también las primeras aventuras que compartió con George Harrison y John Lennon mucho antes de la llamada Beatlemanía.

Según se sabe, Dungeon Lane era una zona cercana a la casa donde creció, un punto del mapa que ahora se convierte en la puerta de entrada a un relato íntimo.

El primer sencillo, “Days We Left Behind”, salió este jueves y refleja ese aire melancólico que envuelve el proyecto. No es casual que las letras se detengan en la nostalgia y en los vínculos que marcaron sus inicios.

“Son simplemente muchos recuerdos de Liverpool”, escribió el músico en su sitio web al explicar el origen del álbum. En otro momento, McCartney comparte una reflexión que atraviesa todo el disco: “A menudo me pregunto si sólo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego me digo: ‘¿Cómo se podría escribir sobre otra cosa?’”.

Canciones nuevas, historias de siempre

Además de evocar los días previos a la fama, el álbum reúne nuevas composiciones dedicadas al amor y a escenas personales que acompañaron al artista durante décadas. La producción estuvo a cargo del estadounidense Andrew Watt, reconocido por sus trabajos con Elton John y Lady Gaga. Según se adelantó, “The Boys Of Dungeon Lane” se define como un disco “ecléctico”, tanto en sus sonidos como en las estructuras que McCartney explora.

El músico interpreta varios instrumentos a lo largo de los temas, una decisión que recalca el carácter personal del proyecto. Después de años sin publicar un álbum de estudio, su regreso apela a la cercanía con un pasado que sigue siendo material creativo y emocional.

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