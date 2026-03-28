Senadores demócratas le piden a la CBP proceso “automático” para reembolsos por aranceles de Trump

NUEVA YORK – Senadores demócratas le solicitaron por escrito a Rodney S. Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que establezca un proceso automático bajo el que se reembolse los aranceles cobrados ilegalmente por la Administración Trump tanto a dueños de pequeños negocios.

En un comunicado enviado este viernes por los Demócratas del Comité de Pequeñas Empresas del Senado de Estados Unidos, estos argumentaron que el pedido se basa, no solo en la decisión del Tribunal Supremo del 20 de febrero, también en la del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. (CIT) y del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

“El CIT, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y la Corte Suprema se han pronunciado. Cada centavo de los aranceles ilegales de la IEEPA debe ser devuelto. La única interrogante es si la CBP hará que este proceso sea lo más sencillo y equitativo posible, o si implementará un sistema complicado e injusto mediante el cual las grandes corporaciones y Wall Street se beneficiarán económicamente”, afirmaron los suscribientes.

Los senadores de alto rango de los comités de Pequeños Negocios, Finanzas y Relaciones Internacionales, Edward J. Markey (Massachusetts), Ron Wyden (Oregon) y Jeanne Shaheen (New Hampshire), respectivamente, cuestionaron el sistema propuesto por la Administración para devolver el dinero, ya que implicaría una “carga innecesaria”.

Los demócratas le solicitaron a Trump y a su equipo que, en lugar de optar por el sistema de Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas o CAPE, utilicen los registros existentes de la CBP para reembolsar automáticamente a las pequeñas empresas. Bajo la otra alternativa, los afectados tendrían que inscribirse voluntariamente en el programa.

La misiva con fecha de ayer inicia con una explicación de la decisión del Supremo en contra de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), bajo la que Trump se basó para imponer los aranceles recíprocos.

“El 20 de febrero, la Corte Suprema anuló los aranceles que la Administración Trump estaba recaudando de las empresas estadounidenses en virtud de IEEPA. Ahora CIT ha ordenado que se proceda con el reembolso de los aranceles. Instamos a la Administración Trump y a la CBP a emitir los reembolsos de manera automática, utilizando los registros que la CBP ya posee, y no a través del sistema propuesto por la CBP para la CAPE”, escribieron los legisladores.

Los demócratas señalaron que el sistema CAPE, “aún inconcluso”, obligaría a los que son acreedores de reembolsos a inscribirse para poder recuperar su dinero.

“Este enfoque impondría cargas innecesarias a las pequeñas empresas y a los importadores individuales, y conlleva el riesgo de negarles el resarcimiento al que tienen derecho. Si realmente queremos compensar plenamente a aquellos que pagaron indebidamente los aranceles ilícitos de la administración Trump, la CBP debe automatizar por completo el proceso de reembolso”, solicitaron.

En específico, bajo el nuevo módulo dentro del sistema del Entorno Comercial Automatizado (ACE) de la CBP, los importadores y los agentes de aduanas deben presentar una “Declaración CAPE”, y someter archivos que identifiquen los “resúmenes de entrada” que documentan cada envío de importación y los aranceles pagados por el mismo.

El sistema además establece que, para poder recibir cualquier reembolso, los importadores deben registrarse por separado en el sistema de pagos electrónicos de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) de la CBP.

Si no se cumple con estos procedimientos, las entidades no recibirán sus reembolsos.

A juicio de los peticionarios, el sistema representa una carga adicional para los perjudicados por los aranceles y no para el Gobierno que fue el que recaudó el dinero indebidamente.

“La naturaleza de participación voluntaria de CAPE perjudicará de manera desproporcionada a las pequeñas empresas. Los expertos legales que han seguido la implementación de CAPE ya han expresado su preocupación de que exigir a los importadores que se inscriban voluntariamente y proporcionen documentación —en lugar de que el Gobierno utilice sus propios registros para emitir los reembolsos de forma automática— corre el riesgo de dejar a muchas empresas en la estacada”, lee otra parte de la misiva.

Plantearon además que, en el caso de los pequeños comercios, estos a menudo carecen del conocimiento, infraestructura y otros recursos para tramitar solicitudes de esta naturaleza.

“Incluso si las pequeñas empresas logran completar las declaraciones, este proceso les resta tiempo y dinero que podrían destinar a la operación o expansión de sus negocios. El resultado será que las pequeñas empresas —las cuales no tuvieron otra opción que pagar estos aranceles ilegales y eran las menos capacitadas para absorber dicho costo— serán las menos propensas a recuperar lo que se les adeuda”, anticiparon.

Los políticos alertaron que CAPE también generaría nuevas vulnerabilidades que se prestan para la explotación financiera, ya que permite a los importadores designar a terceros para recibir reembolsos en sus nombres.

“Este es precisamente el mecanismo que los bancos de inversión y otros compradores de créditos arancelarios —quienes ya están ofreciendo a las pequeñas empresas tan solo veinte centavos por dólar a cambio de adquirir sus derechos de reembolso— se están posicionando para explotar”, advirtieron.

El grupo afirmó que la CBP ya posee los registros de pago que necesita para emitir los reembolsos.

Los cálculos de la CBP hasta el 4 de marzo pasado apuntaban a que más de 330,000 importadores habían pagado o depositado, aproximadamente, $166,000 millones de dólares en aranceles bajo la IEEPA, lo que representa más de 53 millones de entradas.

“Todos esos pagos están registrados en el propio sistema ACE de la CBP, el mismo sistema dentro del cual se está desarrollando CAPE. Si el Gobierno posee registros de cada entrada sobre la cual se recaudaron aranceles ilegales, necesariamente posee registros de cada entrada sobre la cual se adeuda un reembolso. Exigir a las empresas que presenten declaraciones para identificar dichas entradas constituye un proceso innecesario que parece diseñado para desalentar y reducir el número de reembolsos que el gobierno debe pagar en última instancia”, reiteraron en el documento de cinco páginas.

Los senadores le dieron a la agencia hasta el 10 de abril para que explique, entre otras cosas, al Congreso, cómo cumple CAPE con la orden del CIT de que el gobierno emita reembolsos arancelarios; por qué la CBP desarrolló el sistema CAPE en lugar de adaptar el sistema ACE existente para emitir reembolsos de forma automática; por qué exige CAPE a los importadores que identifiquen los resúmenes de entrada cuando la CBP ya dispone de esa información; y cómo garantizará la CBP que cada paso del proceso de reembolso sea transparente y accesible para las pequeñas empresas.

Adicional a los senadores mencionados, la carta fue firmada por el líder de los demócratas en ese cuerpo legislativo Chuck Schumer (Nueva York), Chris Coons (Delaware), John Hickenlooper (Colorado), Adam Schiff (California), Angela Alsobrooks (Maryland), Mark Warner (Virginia), Jeff Merkley (Oregon), Raphael Warnock (Georgia), Jacky Rosen (Nevada), Andy Kim (Nueva Jersey), Jack Reed (Rhode Island), Tim Kaine (Virginia), Michael Bennet (Colorado), Ben Ray Luján (Nuevo México) Mazie Hirono (Hawaii) y Richard Blumenthal (Connecticut).

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