Senadores demócratas presentan proyecto de ley para que pequeños negocios no tengan que pagar los nuevos aranceles de Trump

NUEVA YORK – El senador demócrata de Massachusetts, Edward J. Markey, y el líder de esa minoría en el cuerpo legislativo, Chuck Schumer (Nueva York), junto a otros miembros de la colectividad presentaron “Small Business Liberation 2.0 Act”, legislación que impediría que los pequeños comerciantes tengan que pagar los nuevos aranceles de Donald Trump tras el fallo del Tribunal Supremo contra el plan.

La Ley de Liberación de Pequeñas Empresas 2.0 eximiría a estas entidades de pagar los aranceles de la Sección 122 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos de 1974, reembolsaría a las pequeñas empresas cualquier pago realizado y evitaría la especulación con los precios para los consumidores.

El mes pasado, el presidente de EE.UU. invocó dicha sección para imponer un arancel de importación ad valorem del 10% sobre los artículos importados al país. Posteriormente, el republicano subió el monto a 15%.

La acción, que aplicaría por un periodo de 150 días, se supone que entrara en vigor el 24 de febrero.

“Con esta medida, EE.UU. puede frenar la salida de dólares hacia productores extranjeros e incentivar el retorno de la producción nacional. Al aumentar su producción nacional, EE.UU. puede corregir el déficit de su balanza de pagos, a la vez que crea empleos bien remunerados y reduce los costos para los consumidores”, planteó la Casa Blanca en una hoja de datos.

La imposición fue en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de anular los aranceles recíprocos que Trump encaminó bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La aplicación de la Sección 122 también fue impugnada en los tribunales.

Markey, miembro de alto rango del comité de Pequeños Negocios y Emprendimiento del Senado, planteó en un comunicado que Trump quiere redoblar esfuerzos a favor de su política arancelaria a pesar de que fue declarada ilegal por el máximo foro.

“Las pequeñas empresas estadounidenses no pueden soportar otra ronda de incertidumbre, y los consumidores de Massachusetts y de todo el país no pueden pagar otra ronda de impuestos arancelarios de Trump. Y, desde luego, no pueden esperar otra decisión judicial. ¿Cuándo escuchará esta Administración y dejará de causar sufrimiento a la gente común? Es hora de poner fin a la última ronda de locura arancelaria de Trump y brindar un alivio real al pueblo estadounidense”, argumentó el senador.

La Administración Trump ha recaudado unos $166, 000 millones en ingresos arancelarios. Para los demócratas, lo anterior se ha hecho a costa del incremento en precios para pequeñas empresas, trabajadores y familias. Un tercio de los $166, 000 millones habría provenido de pequeñas empresas. Un hogar estadounidense promedio ha pagado más de $1,700 dólares en impuestos arancelarios de Trump, de acuerdo con los datos que manejan los senadores. Los nuevos aranceles le costarán al hogar promedio otros $570 dólares durante los 150 días que estarán vigentes, según las estimaciones de The Budget Lab.

La senadora de Nevada, Jacklyn Sheryl Rosen, consideró que los aranceles de Trump han dificultado enormemente la planificación futura de las pequeñas empresas en estados como el que representa.

“Aunque la Corte Suprema declaró ilegales los aranceles, Trump inmediatamente redobló sus esfuerzos e impuso aranceles adicionales bajo una autoridad diferente, obsoleta y casi con toda seguridad ilegal, lo que garantiza que el caos continuará”, declaró Rosen. “Nuestras pequeñas empresas simplemente no pueden permitirse permanecer abiertas en estas condiciones, por eso estoy ayudando a presentar este proyecto de ley para eximirlas de los últimos aranceles de Trump y brindarles el alivio financiero que tanto necesitan. Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía de Nevada y me comprometo a hacer todo lo posible para ayudarlas a prosperar”, añadió.

El texto de la legislación indica que, de convertirse en ley, se eximiría a las pequeñas empresas de los aranceles impuestos por el presidente en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 y prevendría la especulación de precios con respecto a los bienes sujetos a dichos aranceles.

“Un arancel cubierto no se aplicará a los bienes importados por o para el uso de una pequeña empresa”, lee parte del documento.

La pieza legislativa dispone para que, a más tardar 90 días después de la fecha de promulgación de la ley, el presidente tenga que reembolsar el importe de cualquier arancel cubierto pagado sobre los bienes importados por o para el uso de una pequeña empresa.

La legislación además establece que ninguna persona podrá vender u ofrecer en venta en EE.UU. un bien cubierto a un precio irrazonablemente alto durante el período de 5 años posterior a la fecha en que un arancel cubierto con respecto al bien entró en vigor o se incrementó; o se demostró mediante una declaración escrita o verbal que se había previsto aplicar un derecho respecto al bien.

Lo anterior aplicaría sin importar la posición de una persona en una cadena de suministro o red de distribución.

La propuesta de ley establece que nada en el contenido impedirá que un fiscal general, funcionario o agencia de un estado ejerza los poderes conferidos al fiscal general, funcionario o agencia por las leyes de dicho estado para realizar investigaciones.

La legislación también es coauspiciada por los senadores Mazie Hirono (Hawaii), Kirsten Gillibrand (NY), John Hickenlooper (Colorado), Amy Klobuchar (Minnesota) y Chris Van Hollen (Maryland).

