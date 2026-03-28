Vías de acceso al Puente de Brooklyn serán rediseñadas en primavera

Todavía no ha sonado el pitazo inicial en la Copa Mundial de fútbol que traerá a miles de turistas a la Gran Manzana pero la Ciudad ya comienza a alistarse y esta vez acaban de anunciar un plan de reformas viales en el Puente de Brooklyn.

A través de un rediseño a las vias que comunican a Manhattan con el famoso sitio turístico, las autoridades de transporte de la Gran Manzana buscan ampliar el acceso al puente y mejorar la seguridad ante el aumento de visitantes.

Así lo anunció este viernes el alcalde de la Ciudad, Zohran Mamdani, quien explicó que en la primavera se implementará el proyecto de rediseño vial para mejorar de forma permanente el acceso de ciclistas y peatones con el refuerzo de infraestructura en el Puente de Brooklyn, de cara a la cita mundialista.

El burgomaestre destacó que el proyecto, que empezará en las próximas semanas, añadirá una nueva conexión exclusiva para bicicletas hacia el puente a lo largo de Centre Street, en su entrada de Manhattan, con acceso único para ciclistas y peatones.

“Desde que asumimos el cargo, nuestra administración se ha guiado por una promesa sencilla: calles seguras y accesibles para todos los neoyorquinos. Ya sea que conduzca, camine o cruce el Puente de Brooklyn en bicicleta, usted merece llegar a su destino con facilidad y sin temor”, dijo el mandatario local.

“Este nuevo diseño protegerá mejor a ciclistas y peatones mientras nos preparamos para dar la bienvenida al mundo con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, y demostrará que nuestras calles reflejan verdaderamente lo mejor de la ciudad de Nueva York”, agregó Mamdani.

El comisionado de Transporte, Mike Flynn, destacó que las mejoras que comenzarán a implementarse evitarán que haya caos en el Puente de Brooklyn durante el verano al ponerle más orden.

“Separar el tráfico de bicicletas y peatones en el Puente de Brooklyn ha sido un éxito rotundo. Sin embargo, ciclistas y peatones siguen viéndose obligados a sortearse mutuamente al entrar y salir del puente en Manhattan; un desorden que no hará más que agravarse este verano, cuando prevemos un aumento masivo de visitantes en este emblemático monumento”, dijo el funcionario.

“Este rediseño se basará en el éxito del carril bici protegido del puente y mejorará sustancialmente la experiencia de los peatones y ciclistas que visitan el Puente de Brooklyn, creando un acceso más ordenado de cara al repunte de visitantes que se espera este verano con motivo de la Copa del Mundo”, agregó.

Datos del Departamento de Transporte calculan que unos 30,000 peatones y más de 5,600 ciclistas se movilizan por el Puente de Brooklyn cada día y gracias a proyectos similares como el de 2021 que separó el tráfico de bicicletas y peatones en el puente mediante carriles exclusivos de doble sentido en la calzada con dirección a Manhattan, se han visto avances.

“Este rediseño del acceso se basa en ese éxito al separar por completo a peatones y ciclistas en la entrada de Manhattan, donde actualmente se ven obligados a compartir el espacio. Como parte del proyecto, el NYC DOT duplicará la anchura del paso de peatones situado al sur, entre el puente y el City Hall Park, creando así un espacio adicional para los peatones”, manifestó la administración municipal.

Además del rediseño en el Puente de Brooklyn, de cara al Mundial de fútbol, la Ciudad promoverá el rediseño de la Novena Avenida en Hell’s Kitchen, ampliando aceras, expandiendo los carriles bici y extendiendo el carril bus hacia el norte, más allá de la calle 50.

Otras mejoras adicionales permitirán conectar mejor el Bajo Manhattan con Union Square, incluyendo la modernización de la infraestructura ciclista a lo largo de Lafayette Street y la ampliación de las aceras cerca de Union Square. Se espera que la mayoría de estas mejoras se anuncien e implementen esta primavera.

Sara Lind, codirectora ejecutiva de la organización Open Plans, aseguró que las labores de rediseño en el Puente de Brooklyn, contribuirán a que la Gran Manzana sea una ciudad más segura, accesible y sostenible.

“Todo neoyorquino que haya cruzado el Puente de Brooklyn a pie o en bicicleta ha experimentado el frustrante cuello de botella que se forma en su entrada. Y durante décadas, este trayecto ha sido un auténtico caos, con peatones, turistas y ciclistas pugnando por un espacio limitado”, dijo Lind.

“Estas mejoras, tan necesarias, están en consonancia con el volumen de uso ciclista que registra el puente a diario. Nos llena de alegría ver que una de las grandes obras públicas de Nueva York recibirá la actualización que merece antes de la Copa del Mundo”, concluyó.