Arnold Schwarzenegger guía a su hijo en el fisicoculturismo

El ambiente del icónico Gold’s Gym en Venice, California, volvió a reunir a dos figuras conocidas para el mundo del entrenamiento.

A los 78 años, Arnold Schwarzenegger ha tomado el rol de guía absoluto en la preparación de su hijo, Joseph Baena, quien está a punto de presentarse por primera vez en una competencia profesional. La información fue divulgada por el medio británico “Daily Mail”, que destacó la intensidad de las sesiones entre ambos.

Baena, de 28 años, se prepara para competir en el NPC Natural Colorado State, un evento que se caracteriza por sus controles antidopaje rigurosos.

La organización exige pruebas y un examen de polígrafo de 30 minutos, con el propósito de garantizar que todos los atletas participen completamente libres de sustancias prohibidas. Ese detalle ha convertido su debut en un desafío que va más allá del entrenamiento físico.

El trabajo conjunto y las enseñanzas de la vieja escuela

En sus redes sociales, Baena ha compartido momentos de las rutinas que realiza bajo la mirada atenta de su padre. En uno de esos videos, resumió la filosofía que aprendió de Schwarzenegger en una frase que evoca los métodos clásicos del culturismo: “Tienes que sorprender a los músculos”.

Otro registro, divulgado por el portal “TMZ”, muestra al protagonista de “Terminator” corrigiendo posturas y guiando a su hijo en poses diseñadas para resaltar su evolución muscular. La dinámica entre ambos evidencia una mezcla de rigurosidad y complicidad, construida a través de años de entrenamiento.

Baena ha hablado abiertamente de lo que significa seguir los pasos del siete veces campeón de “Mr. Olympia”, una sombra imponente para cualquier atleta, pero también una fuente constante de motivación.

Un debut que marca un nuevo capítulo familiar

La preparación para el NPC Natural Colorado State representa un momento clave para Baena. Tener a Arnold Schwarzenegger como mentor suma un valor emocional evidente, especialmente en un ámbito donde la técnica, la constancia y la ética de entrenamiento pesan tanto como el físico.

El debut profesional del atleta aún no tiene fecha oficial anunciada por la organización, pero su entrenamiento sugiere que la presentación está cada vez más cerca.

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