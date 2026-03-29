Francia le encajó un amistoso 3-1 a una preocupante Colombia de cara al Mundial 2026

El camino de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 sufrió un duro revés. En un encuentro disputado este domingo en el Northwest Stadium de Washington, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo sucumbió ante el poderío de Francia con un marcador de 3-1, acumulando así su segunda caída en línea frente a rivales europeos en esta fecha FIFA, tras caer 2-1 ante Croacia.

A pesar del masivo apoyo de miles de aficionados que tiñeron de amarillo las gradas en Maryland, la superioridad gala fue evidente desde la primera media hora de juego, dejando un ambiente de incertidumbre en el entorno del seleccionado nacional a escasos tres meses del inicio de la cita mundialista en Norteamérica.

La fragilidad defensiva y la falta de contundencia marcaron el ritmo de un compromiso donde Colombia vio caer su arco apenas al minuto 29, tras un remate de Désiré Doué que se desvió en el defensor Daniel Muñoz para descolocar al portero Álvaro Montero.

La situación se tornó crítica en la segunda mitad cuando Francia impuso su jerarquía física; primero, Marcus Thuram amplió la ventaja al minuto 56 con un certero cabezazo y, casi de inmediato, el propio Doué selló su doblete personal para establecer un contundente 3-0.

Aunque Jaminton Campaz logró el descuento al minuto 77, el esfuerzo resultó insuficiente para maquillar un rendimiento colectivo que ha encendido las alarmas sobre la preparación del equipo de cara a los retos de máxima exigencia que enfrentará en el verano de 2026.

Tensión en la grada

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el encuentro estuvo marcado por momentos de alta tensión en las tribunas del escenario de Landover. Cerca del minuto 27, coincidiendo con el asedio francés previo al primer gol, se registraron conatos de bronca y peleas aisladas entre grupos de aficionados colombianos que obligaron a la intervención del personal de seguridad.

Estos incidentes, captados en video por los asistentes, desviaron momentáneamente la atención de un duelo que destacó por la brillantez individual de figuras como Luis Díaz, quien intentó romper el bloque defensivo francés con su característica habilidad, pero que se encontró con una escuadra europea sumamente ordenada y letal en las transiciones de ataque.

El balance final de esta gira internacional deja una sensación agridulce para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, que ahora deberá analizar las razones detrás de este bache de resultados tras dos derrotas consecutivas ante potencias del Viejo Continente.

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