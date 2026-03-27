Trump firma orden ejecutiva para pagar a trabajadores de TSA y terminar caos en aeropuertos

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pague a los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), en medio del caos en aeropuertos.

La decisión del mandatario ocurre luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisiana), bloqueara el proyecto de ley presupuestal para el DHS aprobado por el Senado por unanimidad.

“Ordeno al Secretario de Seguridad Nacional, en coordinación con el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, que utilice fondos que tengan una conexión razonable y lógica con las operaciones de la TSA para proporcionar a los empleados de la TSA la compensación y los beneficios que les habrían correspondido de no ser por el cierre del DHS liderado por los demócratas, de conformidad con la legislación aplicable”, dice la orden ejecutiva.