La seguridad de las 1,800 escuelas públicas de la Gran Manzana está a cargo de una inmigrante dominicana

El cerebro estratégico que cada minuto de los 10 meses del periodo escolar en la Gran Manzana, debe estar pendiente de cada detalle de la seguridad de más de 1,800 escuelas públicas y más de un millón de estudiantes, es una oficial del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, que en 1994 llegó al Lower East Side de Manhattan, siendo una adolescente de 15 años, luego de desembarcar con su madre desde República Dominicana, buscando un mejor porvenir.

Se trata de Mary King y su nombre ya está escrito en la historia de la Uniformada como la primera mujer dominicana que ocupa el rango de Comandante de Seguridad Escolar desde el pasado verano.

La oficial Mary King llegó a la Gran Manzana cuando tenía 15 años. Hoy es la quisqueyana de más alto rango en la Uniformada neoyorquina. Crédito: NYPD | Cortesía

Esta posición significa nada menos que estar a cargo de la seguridad de todas las escuelas públicas de Nueva York. Esto implica la operación de seguridad escolar más grande del país.

Esta jerarquía dentro del estamento policial no es solo un título, implica responsabilidad ejecutiva, supervisión de personal, coordinación con la comunidad, padres y representantes y toma de decisiones estratégicas en un entorno complicado y multiétnico.

“Vengo de una familia muy humilde y fui criada por una madre soltera. Me inculcaron siempre el valor de que la educación era la única vía para superarme”, expresa ufana la oficial.

Vocación: ayudar a la comunidad

King con apenas tres años en el país, terminó la escuela secundaria y se encaminó inmediatamente a obtener un título universitario. Se licenció en economía en la Universidad Binghamton en el norte de Nueva York. De allí en adelante, más que interesarse en el mundo de las finanzas, regresó a la Gran Manzana para trabajar de cerca con organizaciones sin fines de lucro que tenían como objetivo el servicio social.

Allí en el fragor del trabajo comunitario, se encendió la chispa de la necesidad de expandir su vocación de servicio a más personas. Y allí surgió la idea de ingresar al NYPD.

“Entendí que mi vocación era ayudar a una mayor escala a los neoyorquinos, especialmente a los más vulnerables. Ingresé a la Academia de Policía basada en los créditos académicos que tenía. Recuerdo que una vez graduada de oficial en 2005 presté servicio en la comisaría 32 de Manhattan. Una experiencia fascinante que terminó de ratificar que era en este lugar en donde quería servir a mi comunidad”, agregó.

De su experiencia de formar parte de una comisaría, en donde prestó servicio en partes de East Harlem y el Upper East Side de Manhattan, la nueva oficial policial se tomó muy en serio su rol de que ser policía, era tener la fuerza suficiente para poner su hombro y alma a los más vulnerables.

King se licenció en Economía pero luego entendió que el servicio comunitario era su principal motor de vida. (Foto: Cortesía NYPD)

Policía, mujer y latina

La subjefa policial desde ese rincón neoyorquino empezó a entender a un pulso más rápido que ser policía, mujer y latina le daba la identidad y la ventaja para abordar con más cercanía reportes muy dolorosos como los de violencia doméstica en su propio idioma y cultura.

“Fue muy emocionante para mí, poder ayudar a cientos de personas que llegaban a nuestra comisaría arrastrando grandes tragedias personales, agresiones y abusos. Y lo peor de todo para ellos es que normalmente no podían expresarse en inglés, para intentar buscar justicia o simplemente ser escuchados. Para mi esa fue una satisfacción inmensa: ser un puente de justicia para miles de víctimas”, refirió.

El número de mujeres policías en NYPD ha aumentado al 21% de acuerdo a los últimos registros oficiales de 2025, pero un análisis más detallado muestra que las féminas, que ahora sirven en las unidades de élite del departamento, también están en aumento.

De hecho, la máxima líder de la Uniformada en este momento es una mujer.

Y quien se ocupa nada menos que los planteles escolares estén libres de cualquier amenaza es una inmigrante dominicana, quien tiene bajo su mando a 3,500 agentes de seguridad escolar.

“Obviamente es una gran responsabilidad a la cual le dedico toda mi vida. Pero además es un sueño realizado que me permite dejar un legado. Quiero decirles a las mujeres inmigrantes que todo lo que nos propongamos con honestidad y trabajo lo podemos lograr, independientemente de las barreras. Debo insistir siempre a mi comunidad hispana que no hay límites”, remató.

Mujeres en NYPD:

19% es la representación de mujeres con rango de oficial en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) lo que supone un aumento del 3% desde el año 2000, con base a datos compartidos por la publicación Police Chief.

es la representación de mujeres con rango de oficial en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) lo que supone un aumento del 3% desde el año 2000, con base a datos compartidos por la publicación Police Chief. 17 % de los sargentos , el 13 % de los tenientes y el 11 % de los cargos ejecutivos (capitán y superiores) están en manos de féminas.

, el y el (capitán y superiores) están en manos de féminas. 7,000 mujeres (de un total de aproximadamente 34,500 oficiales) en el NYPD, el 11 % ha ascendido a sargento, el 3% a teniente y poco más del 1% ocupa cargos ejecutivos.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).