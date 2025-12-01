Planean en NYC que salones de belleza y uñas sean centros de información contra la violencia de género

Está avanzando en el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York un proyecto de ley introducido el pasado mes de marzo que exigiría a la Oficina para la Erradicación de la Violencia de Género (ENDGBV) crear carteles con información sobre los servicios de violencia de género disponibles en la ciudad y proporcionarlos gratuitamente a los salones de belleza, manicura y pedicura.

De aprobarse, el texto legal 1216 ordenaría a esta agencia municipal la distribución de carteles educativos multilingües gratuitos en más de 10,000 salones de belleza en Nueva York, incluyendo peluquerías, salones de uña, cuidado de la piel y depilación con hilo.

Estas piezas informativas compartirían información vital sobre cómo reconocer las señales de violencia doméstica y dónde las sobrevivientes pueden buscar ayuda, convirtiendo los salones de belleza en recursos vitales para la prevención.

La idea legislativa se sustenta en que al igual que los restaurantes publican advertencias de peligro de asfixia y los bares muestran avisos sobre la trata de personas, estos centros estéticos pueden convertirse en plataformas clave para la educación pública y la prevención.

Recientemente defensores han impulsado que se eduque a quienes trabajan en estos salones para que estén capacitados para escuchar y animar a las posibles sobrevivientes de violencia de género a buscar ayuda.

Hay algunas prácticas que los legisladores neoyorquinos están analizando para reforzar la importancia de estos espacios como centro de prevención: en varios estados se exige que las personas con licencia en cosmetología realicen una capacitación sobre concientización sobre la violencia doméstica.

Un alivio

En un testimonio ante la cámara municipal la activista Margarita Guzmán, directora del Programa de Intervención de Violencia (VIP) respaldó esta legislación bajo el argumento que es más probable que los miembros de nuestra comunidad, y especialmente las víctimas, encuentren un alivio en lugares en donde se sientan más cómodas.

“Cuando pienso en este proyecto de ley, pienso en la dominicana Carmen Iris Santiago quien también era madre de dos niños de 11 y 17 años cuando su pareja entró en la peluquería en Jackson Heights donde trabajaba y la apuñaló brutalmente hasta la muerte. No sé si hubiese salvado su vida si en ese salón hubiera habido información sobre dónde obtener ayuda. Pero sé que se merecía la oportunidad de recibirla”, comentó Margarita.

41% más incidencias

Se trata de una nueva iniciativa educativa para abordar y combatir en diversos frentes uno de los principales problemas que aquejan a la Gran Manzana. Si bien en 2025 se han exhibido avances significativos en la reducción de la violencia armada, este tipo de incidentes, muchos de ellos fatales, continúan, por el contrario, incrementándose.

El cálculo del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) es que desde el año 2020 los incidentes de violencia doméstica en la Gran Manzana han aumentado en un 41%. Y este porcentaje sólo describe a los sobrevivientes que acudieron a las comisarías a denunciar a sus agresores.

En los últimos doce meses el 40% de los crímenes violentos registrados en los cinco condados están vinculados con ataques dentro del seno familiar.