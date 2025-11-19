Ca7riel y Paco Amoroso queman sus premios Latin Grammy en su nuevo video musical

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron el video musical de su nuevo tema ‘Gimme More’ en el cual decidieron arrojar al fuego sus recién ganados premios Latin Grammy.

Ca7riel y Paco Amoroso ganaron cinco de las 10 nominaciones con las que contaban en la 26.ª edición de los Latin Grammys. Tras su éxito en los Latin Grammy, Ca7riel y Paco Amoroso acaban de lanzar nueva canción llamada ‘Gimme More’.

En el video musical los artistas muestran cómo fue su paso por Las Vegas para asistir a los Latin Grammy, pero la parte más polémica del video es cuando los músicos arrojan sus gramófonos al fuego. Además de los premios Latin Grammy, Ca7riel y Paco Amoroso quemaron parte de la escenografía usada en su gira de conciertos, los inflables de ‘Papota’, los outfits del Tiny Desk

La letra de Gimme More’ hace referencia a la insatisfacción permanente y cómo alcanzar el éxito no llena el vacío emocional. “Hoy es rutina lo que antes era un sueño. Me volví esclavo de lo que soy dueño. God, total pero todo me da igual. Antes faltaba, ahora me sobra. Antes dolía lo que ahora no importa. Ahora que puedo pagar, ni me cobran”, dice parte de la letra de la canción. La canción “Gimme More” formará parte de su nuevo álbum “TOP OF THE HILLS”.

Incidente durante un vuelo

El dúo argentino fue retenido por el FBI por filmar un videoclip en pleno vuelo. Ca7riel y Paco Amoroso incomodaron a los pasajeros de un vuelo al usar el pasillo para registrar imágenes para el videoclip de “Chapulín”, su próxima colaboración con YSY A. Como parte de la puesta en escena, el dúo argentino se levantó de su asiento y bailaron en el pasillo causando incomodidad en el resto de los pasajeros.

Una miembro de la tripulación intervino para pedirle a los cantantes que se sentaran. En medio de esta situación, se escucha a la trabajadora le dice a uno de los artistas “Don’t touch me” (“no me toques”). Los trabajadores de la aerolínea interpusieron una queja formal y el dúo de artistas fue retenido por el FBI al aterrizar.Un video difundido en redes sociales muestra a los músicos rodeados de personal de seguridad y oficiales del FBI en el área de migraciones. Los músicos se fueron sin mayor inconveniente y con una advertencia por parte de las autoridades.

Ca7riel y Paco Amoroso triunfaron en los Latin Grammy al ganar en la categoría Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga por el videoclip de su EP Papota. También recibieron el premio a Mejor Canción Pop por “El Día del Amigo“, a Mejor Álbum de Música Alternativa por “Papota” y a Mejor Canción Alternativa por “#Tetas“.

