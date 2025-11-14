Latin Grammy 2025: Raphael canta dos canciones al recibir el reconocimiento como Persona del Año

Este año, la Academia Latina de la Grabación decidió reconocer a Raphael con el premio Persona del Año. Por eso, el miércoles 12 de noviembre se celebró una gala especial donde se homenajeó al cantante español.

Pero todo no quedó allí, durante la ceremonia oficial de premiación este 13 de noviembre, Raphael se subió al escenario a recibir el reconocimiento y también para interpretar dos de sus canciones más populares.

Aunque el premio también le había sido otorgado la noche de la gala especial de manos de Enrique Bunbury y de Manuel Abud, el CEO de La Academia Latina de la Grabación, este jueves Gloria Estefan y Marco Antonio Solís se encargaron de presentarlo.

Estefan admitió frente a las cámaras y a todos los asistentes que era una gran admiradora de su trabajo y que lo consideraba un ídolo personal. “Hay artistas que han marcado épocas y luego estás tú, Raphael, que las has marcado todas”, dijo Estefan.

Por otro lado, Solís agregó: “Con ese talento has cruzado generaciones, fronteras. Con ese estilo que no se aprende, con eso se nace”.

Al recibir el reconocimiento, Raphael expresó su agradecimiento y dijo: “Prometo solemnemente que volveré muchísimas veces”.

En el escenario, el cantante español de 82 años también interpretó ‘Que Sabe Nadie’, publicada en 1981, y ‘Mi Gran Noche’, publicada en 1967.

Sigue leyendo:

• Latin Grammy 2025: Ganadores en las principales categorías

• Latin Grammy 2025: Ángela Aguilar roba miradas con su cambio de look

• Hija de Raúl de Molina roba miradas en la alfombra roja de los Latin Grammy