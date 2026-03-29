Martin Short reaparece tras la muerte de su hija Katherine

Martin Short volvió a aparecer en California, luego de ser captado por paparazis en Santa Monica, en lo que fue su primer avistamiento público desde la confirmación del fallecimiento de su hija, Katherine Short, el pasado 24 de febrero.

Las imágenes fueron divulgadas por el portal TMZ, que registró la salida del actor durante la noche del 27 de marzo.

Short no estaba solo. En la cena lo acompañó su amigo de larga data, el cineasta J.J. Abrams, conocido por su trabajo en la saga “Star Wars”. Según el medio, ambos abandonaron el restaurante juntos y el comediante tomó el asiento del copiloto en el vehículo del director.

Una salida discreta y un ánimo reservado

De acuerdo con lo reportado por TMZ, el actor de 76 años optó por un atuendo sobrio que incluía un blazer negro, camisa azul de botones y un look afeitado por completo. Aunque varios fotógrafos estaban a las afueras del lugar, Short evitó cualquier interacción. Su expresión fue descrita como seria y distante por el medio especializado “Page Six”.

La aparición ocurre después de que el actor decidiera retirarse temporalmente de la agenda pública tras la muerte de Katherine. Entre las primeras decisiones estuvo pausar varias funciones de comedia que realizaba con su colega y amigo Steve Martin. El Pabst Theater Group informó en su sitio web la postergación de las fechas previstas para el 27 de febrero en Milwaukee y el 28 en Minneapolis.

Short tampoco asistió a la ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores, donde compitió en la categoría de Mejor Actor en una Serie de Comedia.

Apoyo de colegas y un regreso marcado en el calendario

La ausencia del comediante no pasó inadvertida en la industria. Su compañera en “Only Murders in the Building”, Selena Gomez, le dedicó un mensaje público de apoyo. También lo hizo el anfitrión de la más reciente gala de los premios Óscar, Conan O’Brien, quien cerró la ceremonia del 15 de marzo con un “¡Te queremos, Martin Short! ¡Buenas noches!”, transmitido desde el Teatro Dolby.

Aunque su pausa ha sido evidente, un representante de la familia confirmó al medio “Us Weekly” que el humorista retomará actividades el próximo 11 de abril. Ese día, él y Steve Martin reactivarán su “Best of Steve Martin & Martin Short Tour” con una presentación en el Johnny Mercer Theater.

La gira contará nuevamente con la banda de bluegrass de Steve Martin, The Steep Canyon Rangers, además del multiinstrumentista Jeff Babko. Será su regreso al escenario después de semanas marcadas por el duelo.

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