Canciones que Taylor Swift dedicó a su amiga Selena Gomez

Selena Gomez sorprendió a los oyentes del podcast “Friends Keep Secrets” al confirmar que “Dorothea”, parte del disco “Evermore” de Taylor Swift, nació directamente de su vínculo con ella. La confesión llegó durante una charla guiada por su esposo, Benny Blanco, acompañado por Lil Dicky y la productora Kristin Batalucco.

“‘Dorothea’ es sobre mí. Siento que muchos de los grandes momentos que definieron nuestra vida, desde relaciones hasta familia, amor, odio y todo lo intermedio, los estábamos descubriendo juntas porque yo tenía 15 y ella 18”, contó la actriz y cantante. La frase se hizo eco especialmente entre seguidores que desde hace años sospechaban de ese gran detalle, en parte por el verso que menciona a una “reina vendiendo sueños”, una referencia que suele relacionarse con la marca de cosméticos Rare Beauty.

Una amistad que también inspiró una canción inédita

Pero la revelación no quedó ahí. Selena compartió que Swift también escribió hace más de una década un tema llamado “Family”, que nunca ha salido a la luz. Aunque evitó recitar la letra, explicó que la pieza retrata anhelos que ambas compartían en ese momento: “Básicamente dice que tienes estos sueños increíbles. Quieres estar en una película, en cada multitud en la que te veo”, comentó sobre el espíritu de aquella composición guardada en el tiempo.

La relación entre ambas artistas se ha mantenido firme durante 17 años, incluso mientras atravesaban momentos profesionales determinantes y cambios en sus vidas personales.

Selena recordó que las dos se comprometieron en fechas cercanas, algo que definió como “la parte más genial” de una amistad que parece crecer a la par de sus carreras.

Un regalo que habla de una relación sólida

Durante el episodio del podcast, Blanco sumó una anécdota que dejó ver la calidez que caracteriza ese lazo. Contó que, mientras Selena organizaba objetos para su nueva casa, encontró una pintura que él consideró ideal para la sala. Cuando preguntó quién la había creado, ella respondió que se trataba de un obsequio de Swift.

La descripción del cuadro parecía sacada de un recuerdo íntimo. Era un lago iluminado por la luna, estrellas y los signos astrológicos de ambas (Cáncer para Gomez y Sagitario para Swift) bordados con detalle.

La pieza también incluía una dedicatoria hecha a mano: “Aquí están los próximos 30 años, de Taylor a Selena”. Para el productor, aquel regalo era “una de las mejores pinturas” que había visto.

El nivel de complicidad entre las dos quedó una vez más confirmado el pasado 27 de septiembre de 2025, cuando Taylor fue dama de honor en la boda de Selena con Blanco.

