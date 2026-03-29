México es abucheada por sus propios fans tras el 0-0 ante Portugal [VIDEO]

Entre pitos y el grito de “Olé” transcurrieron los minutos finales del empate a cero entre México y Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, tras su remodelación.

El primer tiempo fue más de dominio europeo, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Portugal avisó temprano con un intento de João Félix al 13’. Dos minutos más tarde, los locales respondieron.

La más clara la tuvo Gonçalo Ramos, quien estrelló un remate en el poste al 25’. México tuvo posesión, pero poca profundidad.

Para el segundo tiempo, Portugal tomó el control por momentos, pero sin claridad. Álvaro Fidalgo aportó juego, distribución y profundidad.

El Tri tuvo su mejor momento en el partido en los minutos finales con la entrada de Armando “Hormiga” González. Hubo dos ocasiones claras al 79’ y un cabezazo al 80’ que pasó muy cerca, que pudieron desbloquear el marcador.

No obstante, el encuentro finalizó con un empate a cero que hubiese sido celebrado por cualquier otra selección, tratándose Portugal de la quinta clasificada del ranking FIFA. Sin embargo, los fans en el Estadio Banorte no estaban contentos.

En los minutos finales se pudo oír a gran parte del recinto cantar “Olé” con cada toque de pelota de los visitantes. Incluso, las cámaras de la televisación del partido captaron el fastidio y la frustración de Rafa Márquez en medio del accionar de los fans.

En medio de las burlas a la selección y los pitos desaprobatorios a la actuación de los dirigidos por Javier Aguirre, también apareció nuevamente el grito homofóbico que algunos fans suelen emitir en partidos de la selección.

A pesar de la situación, el protocolo antidiscriminación que se usa para estos casos no fue activado. El sonido local, con más de 500 bocinas, trató de acallar el grito, pero sin éxito ante los más de 83.000 fans que acudieron a la reinauguración.

En su ruta hacia el Mundial 2026, donde figura entre los candidatos, Portugal chocará el martes con Estados Unidos. México, por su parte, se probará ante una Bélgica que viene de aplastar 2-5 al conjunto estadounidense.



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