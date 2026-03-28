Bélgica exhibe las carencias de Estados Unidos con goleada 5-2 en Atlanta

La selección de Bélgica goleó a Estados Unidos 5-2 en un amistoso de preparación este sábado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, rumbo al Mundial del próximo mes de junio.

La primera novedad en el once del DT argentino Mauricio Pochettino llegó en la portería: Matt Turner, partió como titular por delante de Freese. También sorprendió el cambio de esquema del técnico argentino, que cambió de su habitual 3-4-3 a una 4-2-3-1 más convencional para frenar los ataques de los belgas. No lo consiguieron.

Estados Unidos, encuadrada en un grupo con Australia, Paraguay y a una selección procedente de la repesca en el Mundial, planeó una serie de amistosos contra selecciones de alta exigencia para medir su nivel de cara a la Copa del Mundo. El duelo de Atlanta dejó claro que al equipo de las Estrellas y de las Barras le queda mucho trabajo por hacer.

Goles y más goles

Weston McKennie adelantó a Estados Unidos en el minuto 39 con su duodécimo gol internacional, el primero en tres años, pero Debast y Onana iniciaron la remontada de Bélgica con sus primeros goles internacionales en una tarde frustrante para Matt Turner, el exportero número 1 estadounidense que reapareció tras su último partido en junio.

Debast anotó en el minuto 45, Onana puso a los Diablos Rojos por delante en el minuto 53 y De Ketelaere convirtió un penalti en el minuto 59 tras una mano del capitán estadounidense Tim Ream.

Lukébakio entró en el minuto 62 y batió a Turner con disparos de larga distancia en los minutos 68 y 82 para poner el 5-1 en el marcador ante una decepcionada multitud de 66.867 espectadores, en su mayoría proestadounidenses, en el Mercedes-Benz Stadium, sede de una semifinal del Mundial en julio.

Patrick Agyemang anotó para Estados Unidos en el minuto 87 después de que Ricardo Pepi aprovechara un error defensivo.

Mauricio Pochettino minimiza la goleada

El primero de dos amistosos en Atlanta fue puerta directa para evaluar lo que debe modificarse previo al segundo asalto ante Portugal. Sin embargo, Mauricio Pochettino se presentó sereno en la conferencia de prensa post goleada y rescató varios puntos positivos.

Al instante de aceptar la derrota, ‘Poch’ apuntó que hubo una serie de situaciones positivas, ante todo en los primeros 45 minutos cuando el marcador era de 1-1.

“La segunda parte fue compleja para nosotros, concedimos en 20 minutos un par de goles y un penal que, a mi parecer, no era. Me quedo con el comienzo, así es como debemos jugar, con atención; es cuestión de mantener ese nivel”, aclaró y recalcó que el duelo vs. los belgas ‘Sólo es un juego más’ del proceso final.

“Nunca pensamos que sería fácil Bélgica o Portugal, sabíamos que teníamos que sufrir. La primera parte fue buena, hemos tenido momentos buenos de juego donde encontramos bien todas las áreas a explotar a Bélgica y les hemos complicado muchas situaciones. Veo más la falta de todos juntos tener ese hábito de presionar 90 minutos” analizó tras aceptar que USA no finalizó correctamente el amistoso.

Mauricio Pochettino's postmatch press conference is now live.



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