Piden $9 millones de dólares por mansión que Paul Anka se encargó de reformar

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Los Ángeles, California, que durante años ha pertenecido al actor y cantante Paul Anka. Esta no es la primera vez que la casa está en venta, pues durante los últimos tres años ha estado entrando y saliendo del mercado.

Esta casa está dentro del Sherwood Country Club y fue comprada por el compositor en 2007 por $4 millones de dólares. Para atraer compradores, el artista de 84 años hizo algunas reformas para hacerla más atractiva.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe la residencia como una “moderna villa francesa” que “se asienta sobre una de las propiedades más exclusivas de la comunidad: más de seis acres privados con vistas a la emblemática casa club, los ondulados campos de golf y las montañas circundantes”.

La casa principal tiene una extensión de 7,091 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre su diseño, dice: “Diseñada y construida para que su propietario viva, reciba invitados y cree con total privacidad, la finca ofrece vistas panorámicas al campo de golf y a las montañas desde casi todas las habitaciones”.

También se destaca que ha sido “recientemente renovada con acabados excepcionales, la residencia cuenta con una cocina de chef rediseñada con una despensa de ensueño, una oficina oculta, una sala de billar y un estudio de grabación profesional”.

Adicional a la casa principal, esta propiedad incluye áreas al aire libre ideales para disfrutar con familiares o amigos. Tiene terrazas, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y más. También hay caminerías y grandes árboles que ofrecen serenidad.

El mismo listado, explica: “Los espacios de estar y comedor se abren armoniosamente a los jardines estilo resort, que incluyen una piscina de borde infinito, un salón con fogata, un comedor al aire libre y zona de barbacoa, jardines y un gimnasio independiente con paredes de cristal, aire acondicionado, baño completo y ducha exterior”.

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