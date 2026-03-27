Zedd rebajó el precio de su casa en Los Ángeles

El DJ Zedd ha tenido una envidiable cartera de bienes raíces y durante los últimos años ha sido noticia en varias ocasiones por varias propiedades que ha puesto en venta. Aunque ha comprado y vendido varias residencias, también se ha tenido que enfrentar al fracaso dentro del mercado.

A finales del año pasado, el DJ puso en venta una mansión en Hollywood Hills, California, pero la falta de interesados ha hecho que decida rebajar su precio a $4.99 millones de dólares. Este nuevo precio tiene una rebaja de $500,000 dólares.

El también productor ganador del Grammy ha sido dueño de esta propiedad desde hace una década, cuando pagó $3.9 millones de dólares por ella.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se dice que “esta extraordinaria residencia” que “ofrece una combinación única de estilo moderno orgánico, vistas impresionantes y total privacidad”.

La construcción de esta mansión data de los años 50, pero en los últimos años se han hecho varias reformas que mantienen en buen estado el lugar. La casa principal tiene una extensión de 3,381 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El agente encargado de la venta también menciona que las “amplias paredes plegables de cristal de piso a techo enmarcan vistas panorámicas de la ciudad y el cañón, llenando los interiores de luz natural y una sensación de amplitud”.

Sobre ese diseño interior, en el listado se describe que “el diseño de planta abierta une la sala de estar, el comedor y la cocina de chef, donde una generosa isla con barra y una ventana de servicio conecta directamente con un bar junto a la piscina”.

Aunque esta propiedad es especial para Zedd, pues fue la que compró después del éxito que tuvo el álbum “Clarity” en 2012, actualmente el músico está viviendo en una nueva propiedad en Los Ángeles que está valorada en $18.4 millones de dólares.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad incluye áreas verdes, terrazas, piscina, área de spa, área de barbacoa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

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