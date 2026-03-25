Rebajan el precio de la casa donde Katharine Hepburn vivió durante seis décadas

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces la casa en Turtle Bay Gardens, Nueva York, donde la actriz Katharine Hepburn vivió durante 60 años. Esta propiedad se ha estado intentando vender desde mayo del 2024.

La falta de interesados ha hecho que su precio se rebaje, es por eso que pasó de $7.2 millones de dólares a $6.19 millones de dólares. Según informan medios especializados, Hepburn compró esta casa en 1931, poco antes de comenzar su exitosa carrera en Hollywood, y vivió en ella hasta su muerte el 29 de junio de 2003.

Se desconoce la razón por la que la propiedad no se ha logrado vender en casi dos años, pues se trata de un sitio relacionado con una estrella relacionada con Hollywood. También se tiene que destacar que Hepburn fue muy fiel al lugar, no como otras estrellas de cine que tienen muchas propiedades en todas partes de Estados Unidos y se mudan con frecuencia.

En el listado, disponible en la página web de Corcoran Group, se describe la propiedad como “magnífica casa adosada que representa la esencia del glamour neoyorquino, combina a la perfección el singular carácter arquitectónico de la vivienda con la modernidad”.

La casa tiene una extensión de 4,560 pies cuadrados distribuidos en cinco plantas con cuatro dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado, bar, bodega, biblioteca y otras comodidades.

También se destaca que “esta casa construida en 1899 ha sido restaurada y renovada con maestría, y es reconocida por sus elegantes interiores y su mobiliario de lujo cuidadosamente seleccionado”.

Para disfrutar al aire libre, la propiedad ofrece terrazas con espacio suficiente para compartir con familiares o amigos.

Hay que recordar que Hepburn hizo historia en Hollywood al ganar cuatro premios Óscar a la Mejor Actriz. Algunos de sus proyectos más importantes son “The Philadelphia Story” (1949), “Guess Who’s Coming to Dinner” (1967) y “The Lion in Winter” (1968).

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