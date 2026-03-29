Se buscan conductores de autobús para Manhattan, Bronx, Brooklyn y Queens

Conseguir un empleo como conductor de autobús en Nueva York no solo implica responsabilidad al volante, sino también acceso a un salario competitivo y beneficios laborales que lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad.

Las autoridades de transporte de la ciudad de Nueva York están buscando cubrir vacantes de conductores de autobús en distintas zonas clave, incluyendo Manhattan, el Bronx, Brooklyn y Queens.

La MTA está contratando actualmente para tres puestos de operador de autobús:

?Operador de autobús (MaBSTOA): opera en Manhattan y el Bronx

?Operador de autobús (MTA Bus Company): opera en el Bronx, Brooklyn y Queens

?Operador de autobús (New York City Transit) – convocatoria abierta: opera en todos los distritos

En cuanto al salario, el ingreso inicial para un conductor de autobús es de aproximadamente $26.19 por hora.

Con el paso del tiempo y la experiencia, este monto puede aumentar hasta $37.42 por hora hacia el sexto año de trabajo.

Además del sueldo base, los trabajadores pueden recibir compensaciones adicionales por turnos nocturnos o de fin de semana, así como beneficios que incluyen vacaciones pagadas, días por enfermedad, seguro médico integral y un plan de pensión.

También se incluye un pase de transporte como parte de las prestaciones.

El proceso para obtener este empleo incluye varios pasos.

Primero, los aspirantes deben cumplir con requisitos básicos como contar con una licencia de conducir válida y un permiso o licencia comercial (CDL).

Posteriormente, deben registrarse para presentar un examen que se ofrece cada 10 a 18 meses, cuyo costo oscila entre $60 y $70, aunque este puede ser exento para ciertos candidatos, como veteranos, personas desempleadas o beneficiarios de programas estatales.

Después de aplicar, los candidatos deben aprobar una prueba de opción múltiple o una evaluación llamada Bus Operator Selection Survey (BOSS), que mide habilidades como servicio al cliente, comprensión de reglas y capacidad de seguridad.

Aquellos que aprueban son colocados en una lista de elegibles, la cual puede tardar entre 6 y 12 meses en generarse.

Una vez seleccionados, los aspirantes pasan por un proceso de contratación que incluye evaluación de antecedentes laborales, pruebas de drogas y un examen médico.

Si cumplen con todos los requisitos, reciben una oferta condicional y, tras aceptarla, ingresan a un programa de capacitación.

Generalmente, los nuevos operadores pueden comenzar a trabajar entre seis y ocho semanas después de iniciar el entrenamiento.

Este empleo no requiere un nivel educativo formal específico, lo que lo convierte en una oportunidad accesible para muchas personas.

Sin embargo, el proceso de selección es riguroso y competitivo, ya que se trata de un puesto con alta demanda y estabilidad laboral dentro del sistema de transporte público más grande del país.

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