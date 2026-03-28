El requisito que frena empleos en EE.UU.: qué es el ELDT y por qué complica la licencia CDL

El camino para conseguir un trabajo como conductor en Estados Unidos —uno de los pocos que hoy ofrece buenos salarios sin exigir estudios universitarios— tiene un paso obligatorio que no todos conocen: el Entry-Level Driver Training (ELDT), que en español significa Formación de Conductores de Nivel Básico.

Se trata de un requisito federal que entró en vigor en 2022 y que deben cumplir quienes buscan obtener una licencia CPL (Clase A o B) o sumar habilitaciones clave, como transporte de pasajeros o materiales peligrosos.

En los papeles, la medida apunta a mejorar la seguridad y profesionalizar el sector. Pero en la práctica, está generando un efecto no previsto. En distintas zonas del país, la oferta de centros de formación autorizados no alcanza, lo que se traduce en listas de espera y demoras para iniciar o completar el proceso. A eso se suma otro factor que pesa: el costo de la capacitación, que puede ser elevado para quienes intentan ingresar por primera vez a este mercado laboral.

El resultado es una paradoja. Mientras crece la necesidad de conductores en Estados Unidos, el acceso a la licencia que habilita a trabajar se vuelve más lento y caro. Ese desajuste empieza a sentirse en toda la cadena de transporte, donde el déficit de mano de obra sigue siendo un problema sin resolver.

Algunas claves para obtener el Entry-Level Driver Training (ELDT).

El Entry-Level Driver Training (ELDT) es un requisito federal obligatorio en EE.UU. Aplica para quienes quieren obtener una licencia CDL (Clase A o B) . También para quienes agregan ciertos endosos (como transporte de pasajeros o materiales peligrosos). Entró en vigencia a nivel nacional en 2022.

en EE.UU. Aplica para quienes quieren obtener una . También para quienes agregan ciertos endosos (como transporte de pasajeros o materiales peligrosos). Entró en vigencia a nivel nacional en 2022. En la práctica, el sistema no siempre funciona con fluidez. En varias zonas de Estados Unidos hay pocos centros de formación habilitados, lo que genera listas de espera y demoras para conseguir turnos. A eso se suma un obstáculo clave: el costo de la capacitación, que puede ser alto para quienes recién buscan ingresar al sector.

El resultado es un efecto en cadena. Aunque hay demanda de conductores, el acceso a la licencia se vuelve más lento y costoso. Ese cuello de botella termina impactando en toda la industria del transporte, que sigue enfrentando un déficit de trabajadores en todo el país.

Qué exige el ELDT

Si quieres saber qué exige el Entry-Level Driver Training, el listado resumido es:

Formación teórica (reglas, seguridad, operación).

Formación práctica (manejo real del vehículo).

No hay mínimo de horas, pero sí contenidos obligatorios.

Es importante tener en cuenta que no se puede rendir el examen CDL si no completaste el ELDT. El curso debe estar registrado en el sistema oficial y el proveedor debe reportar tu capacitación al gobierno.

Sacar la licencia CDL en EE.UU. permite acceder a trabajos como conductor de camión o autobús en 2026. Crédito: Infografía creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Dónde hacer el entrenamiento

Solo se puede hacer en centros autorizados, que puedes encontrar en este buscador oficial. Ejemplos: escuelas de manejo de camiones, programas privados y empresas que capacitan conductores.



Ejemplo en estados:

Cuánto cuesta el ELDT

Cursos online básicos: desde ~$25 (solo teoría).

Formación completa: entre $3,000 y $7,000.

Demoras y costos altos: el problema a resolver

En un momento en el que Estados Unidos necesita más conductores que nunca, el ELDT se convirtió en una pieza clave del sistema. El problema es que, lejos de agilizar el acceso al trabajo, hoy funciona como un filtro que no todos pueden atravesar con facilidad.

Un instructor ayuda a un estudiante a estudiar en la Academia de Conducción en Linden, Nueva Jersey, para obtener una Licencia de Conducir Comercial (CDL). Crédito: Angelina Katsanis | AP

Entre costos elevados, falta de centros y demoras para conseguir turnos, el proceso deja afuera —o retrasa— a miles de personas que podrían incorporarse rápidamente al mercado laboral.

La pregunta que empieza a aparecer en el sector es inevitable: cómo equilibrar la seguridad que busca la norma con la urgencia de cubrir un déficit que sigue creciendo en todo el país.

Seguir leyendo:

Nueva York estudia buses gratis para todos: las claves del experimento del alcalde Mamdani

Cuánto gana un conductor de autobús en California: salario mínimo por hora en 2026

Trabajos de medio tiempo bien pagados para latinos en 2026: oportunidades y consejos