Cómo sacar la licencia CDL paso a paso: requisitos, costos y qué tener en cuenta en 2026

Conseguir una licencia CDL (Commercial Driver’s License) se convirtió en una de las vías más rápidas para acceder a trabajos mejor pagos en Estados Unidos. Desde conductores de autobús hasta camiones de larga distancia, cada vez más empleos dependen de este permiso.

Pero aunque el proceso no es complicado, sí tiene pasos claros que conviene entender antes de empezar. No todos los estados funcionan igual, pero hay una estructura común en todo el país. Aquí te explicamos fácil y rápido cómo sacar la licencia comercial para ser chofer EE.UU.: requisitos, costos y pasos en 2026

Qué es la licencia CDL y para qué sirve

La CDL es la licencia que habilita a manejar vehículos comerciales. Es obligatoria si se quiere conducir: autobuses, camiones de carga y vehículos que transportan pasajeros o materiales especiales.

Un instructor ayuda a un estudiante a estudiar en la Academia de Conducción en Linden, Nueva Jersey, para obtener una Licencia de Conducir Comercial (CDL). Crédito: Angelina Katsanis | AP

No es una licencia común. Tiene requisitos adicionales porque implica mayor responsabilidad y control.

Requisitos básicos para sacar la CDL en 2026

Antes de iniciar el trámite, hay condiciones que se repiten en casi todos los estados:

Tener al menos 18 años (21 para trabajos interestatales).

Contar con licencia de conducir regular.

Presentar documentación de identidad y residencia.

Pasar un examen médico.

Demostrar estatus legal para trabajar en EE.UU.

Además, desde los últimos cambios federales, hay un requisito clave: completar un programa de formación antes del examen práctico.

Sacar la licencia CDL en EE.UU. permite acceder a trabajos como conductor de camión o autobús en 2026. Crédito: Infografía creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Paso a paso: cómo obtener la CDL

El proceso tiene varias etapas, y saltearse una puede retrasar todo.

Obtener el permiso inicial (CLP)

El primer paso es sacar el Commercial Learner’s Permit (CLP), que funciona como un permiso de aprendizaje. Para eso hay que aprobar un examen teórico sobre:

Normas de tránsito.

Seguridad.

Manejo de vehículos comerciales.

Con ese permiso ya se puede practicar, pero siempre acompañado por un conductor con CDL.

Puedes ver: Cuánto gana un conductor de autobús en EE.UU.: por qué es una gran oportunidad en 2026

Hacer la capacitación obligatoria

Desde la normativa federal vigente, es obligatorio completar un entrenamiento en una escuela o programa autorizado (Entry-Level Driver Training). Esto incluye:

Clases teóricas.

Práctica de manejo.

Sin este paso, no se puede rendir el examen final.

Rendir el examen práctico

Una vez completada la formación, llega el momento clave: la prueba de manejo.

Se evalúa control del vehículo, maniobras y conducción en condiciones reales. Si se aprueba, se obtiene la licencia CDL.

Agregar endosos (si es necesario)

Dependiendo del trabajo, puede hacer falta una habilitación adicional. Por ejemplo, pasajeros (para buses), transporte escolar y materiales peligrosos. Cada endoso implica exámenes extra.

Entrenamiento para la conducción de un autobús escolar en la Academia de Conducción en Linden, Nueva Jersey, donde los estudiantes reciben su Licencia de Conducir Comercial (CDL) de instructores multilingües. Crédito: Angelina Katsanis | AP

Cuánto cuesta sacar la CDL en 2026

El costo varía bastante según el estado y el tipo de formación, pero hay un rango bastante claro:

Examen y trámites: entre $75 y $200.

Capacitación: entre $3,000 y $7,000.

En algunos casos, empresas de transporte cubren el costo a cambio de trabajar con ellos durante un período determinado.

Cuánto tarda el proceso

No es inmediato, pero tampoco largo: entre 3 y 8 semanas en promedio, pero puede extenderse si hay demoras en turnos o prácticas.

Lo que muchos no saben antes de empezar es que hay algunos puntos que suelen aparecer recién cuando el proceso ya está en marcha: el examen médico es obligatorio y se renueva, hay controles de antecedentes y conducción y el entrenamiento requiere tiempo real de práctica.

Ten en cuenta que no todos aprueban el examen práctico en el primer intento.

Por qué cada vez más personas buscan esta licencia

La CDL dejó de ser solo para camioneros. Hoy abre la puerta a trabajos con salarios más altos, estabilidad y demanda constante. En muchos casos, permite empezar a ganar más en pocas semanas, algo que no es común en otros sectores.

Para quienes buscan trabajo rápido o mejorar ingresos, la CDL aparece como una de las opciones más concretas. No es el camino más fácil, pero sí uno de los más directos.

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