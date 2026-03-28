Cuánto gana un conductor de autobús en EE.UU.: por qué es una gran oportunidad en 2026

En un contexto donde cada vez cuesta más acceder a empleos bien pagos sin estudios universitarios, hay un trabajo que está ganando protagonismo en Estados Unidos: conductor de autobús.

No es casual. La demanda crece, los salarios mejoraron y, en muchos casos, las empresas ofrecen capacitación paga e incluso bonos de contratación. Para miles de personas, se convirtió en una puerta de entrada rápida al mercado laboral.

Aquí te contamos cuánto gana un conductor de autobús en EE.UU. en 2026, cuáles son los requisitos y cómo aplicar.

Cuánto gana un conductor de autobús en EE.UU.

Los ingresos varían según el tipo de servicio (escolar, urbano o interurbano), la experiencia y el estado, pero hay un dato claro: el salario promedio nacional para conductores de autobús de transporte urbano e interurbano ronda los $57,440 al año, según el Bureau of Labor Statistics.

Eso equivale aproximadamente a entre $23 y $28 por hora, en la mayoría de los casos. En el caso de conductores escolares, el promedio es más bajo, cerca de $47,000 anuales.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, este trabajo combina buen salario, baja barrera de entrada y alta demanda. Crédito: Stefan Jeremiah | AP

Cuánto se gana en Nueva Jersey: por qué es uno de los mejores pagos

Nueva Jersey es uno de los estados donde mejor se paga este trabajo.

Promedio: alrededor de $26 por hora o más.

Rango real: desde $22/h hasta más de $30/h según experiencia.

En empresas como NJ Transit: entre $19.93 y $36.30 por hora.

Ingreso anual típico: entre $50,000 y $65,000, con posibilidad de superar los $70,000 con experiencia.

Cuánto gana en Nueva York un chofer de autobús

En Nueva York, manejar un autobús —especialmente en el sistema público— es uno de los trabajos mejor pagos dentro del transporte urbano. Los salarios están por encima del promedio nacional, aunque también lo están las exigencias del puesto.

Un conductor que trabaja para la MTA (Metropolitan Transportation Authority) puede empezar con un salario cercano a los $25 por hora, pero ese número sube con relativa rapidez. Con algunos años de experiencia, es habitual superar los $30 por hora, y en muchos casos acercarse o pasar los $35 por hora con horas extra.

En términos anuales, eso se traduce en ingresos que suelen ubicarse entre $55,000 y $75,000, aunque pueden ser más altos dependiendo de la antigüedad, los turnos y la cantidad de horas trabajadas.

En el caso de los autobuses escolares o empresas privadas, los salarios son más bajos, generalmente entre $20 y $28 por hora, aunque con horarios más predecibles.

Más allá de la cifra, hay un punto clave: en ciudades como Nueva York, estos trabajos suelen incluir beneficios importantes —como seguro de salud, vacaciones pagas y planes de retiro— que terminan elevando el valor total del ingreso.

El alcalde Mamdani impulsa un experimento para probar autobuses gratuitos en Nueva York. Crédito: Imagen generada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

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Por qué es uno de los trabajos más buscados en 2026

Hay tres razones claras detrás del boom:

Falta de conductores: El sector tiene alta rotación y una fuerza laboral envejecida, lo que obliga a contratar constantemente. Requisitos accesibles: No se necesita título universitario. Solo licencia de conducir comercial (CDL). Entrenamiento accesible: muchas empresas lo ofrecen gratis. Tiene beneficios y bonos. Empresas como NJ Transit, por ejemplo, ofrecen bonos de hasta $6,000 por contratación, capacitación paga y estabilidad laboral.

Qué hace que el salario suba: claves para ganar más

No todos ganan lo mismo. Los factores clave son el tipo de bus (urbano paga más que escolar), las horas extra, la antigüedad y la ciudad (zonas caras pagan más).

Dónde aplicar para trabajar como conductor de autobús

Si estás buscando trabajo en este rubro, estas son algunas de las principales opciones en EE.UU.:

Transporte público: busca en los sitios oficiales de los sistemas de buses urbanos en cada estado. Por ejemplo, NJ Transit.

Empresas privadas: Coach USA, First Student y Greyhound.

Un conductor que trabaja para la MTA (Metropolitan Transportation Authority) puede empezar con un salario cercano a los $25 por hora, pero ese número sube con relativa rapidez. Crédito: Seth Wenig | Shutterstock

Plataformas de empleo

Indeed

ZipRecruiter

páginas oficiales de transporte

Lo que hay que tener en cuenta es que, aunque es un trabajo bien pago, también tiene exigencias: suele tener horarios variables (mañana, noche, fines de semana) y la responsabilidad es alta, porque estás trasladando personas. Los pasajeros son tu responsabilidad. Es necesario cumplir normas estrictas.

Aclarada estas exigencias, es claro que puede ser una oportunidad real: en un mercado laboral cada vez más competitivo, este trabajo combina tres cosas difíciles de encontrar juntas, como buen salario, baja barrera de entrada y alta demanda.

Por eso, en 2026, manejar un autobús dejó de ser solo un oficio más: se convirtió en una opción concreta para quienes buscan estabilidad y mejores ingresos en Estados Unidos.

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