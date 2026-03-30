Ancelotti: “No hay un jugador como Modric en el mercado mundial”

El reencuentro entre dos leyendas del Real Madrid marcará el pulso del amistoso internacional en Orlando. Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, aprovechó la rueda de prensa previa al choque contra el combinado balcánico para rendir tributo a Luka Modric, quien a sus 40 años sigue desafiando las leyes de la longevidad en la élite.

El técnico italiano, que compartió una de las etapas más gloriosas de la historia blanca junto al croata, no dudó en calificar al hoy mediocampista del AC Milan como un profesional “espectacular” y “único”, asegurando que no existe en el mercado mundial un perfil capaz de igualar la influencia y la vigencia del “10” de Zadar.

“No hay un jugador como Modric en el mercado mundial (…) Es completo, moderno, uno de los mejores centrocampistas que ya entrené”, aseveró Carletto.

Para Ancelotti, la clave de la eterna juventud de Modric reside en una combinación de disciplina férrea y una pasión inagotable por el juego. Tras haberlo dirigido en múltiples campañas en el Santiago Bernabéu, el estratega de Reggiolo destacó la polivalencia del croata, capaz de rendir con la misma excelencia como mediapunta creativo o como pivote organizador.

La relación entre ambos trascendió lo profesional al cierre de la temporada 2024/25, cuando ambos pusieron fin a su ciclo en el Real Madrid para emprender nuevos rumbos. Mientras Ancelotti asumía el ambicioso reto de liderar a la “Canarinha” en su primera experiencia como seleccionador nacional, Modric recalaba en San Siro para vestir la camiseta del AC Milan tras 13 años de éxitos en la capital española.

A pesar de los 40 años que figuran en su documento, el nivel exhibido por Modric en la Serie A y con su selección lo mantiene en el Olimpo de los mediocampistas mundiales. Para Brasil, neutralizar al veterano volante será la tarea principal en un amistoso que sirve de termómetro para medir la evolución táctica del equipo de “Carletto”.

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