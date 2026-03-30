Matheus Cunha asegura que Brasil aún se está ajustando a Ancelotti de cara al Mundial 2026

A solo dos meses del pitazo inicial del Mundial 2026, la selección de Brasil atraviesa un proceso de metamorfosis táctica bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Matheus Cunha, delantero del Manchester United y pieza clave en el esquema ofensivo, reconoció este lunes en Orlando que el plantel se encuentra en una fase de asimilación acelerada de las ideas del estratega italiano.

“Ya entendemos más rápido lo que el míster quiere, pero aún tenemos que adaptarnos”, reconoció el atacante en rueda de prensa, en la previa de un partido amistoso contra Croacia, en Orlando.

Este periodo de transición llega en un momento de máxima exigencia, tras la reciente derrota ante Francia (1-2) que dejó un sabor agridulce en la delegación brasileña. No obstante, Cunha se mostró sereno ante los medios, asegurando que el revés frente a los galos no ha mermado la confianza del vestuario.

Para el delantero, estas caídas en la etapa de preparación son fundamentales para identificar el margen de mejora y ajustar los mecanismos colectivos antes de que el balón ruede oficialmente en junio. “Croacia, así como Francia, son dos selecciones que están en las categorías más altas del fútbol mundial. Es maravilloso tener estas oportunidades para prepararnos mejor para nuestro objetivo mayor”, apuntó el ariete.

El próximo compromiso amistoso ante Croacia en Estados Unidos se presenta como una oportunidad de oro para medir la evolución del proyecto de Ancelotti. Lejos de buscar una revancha por la eliminación en los cuartos de final de Catar 2022, Cunha prefiere ver este duelo como un ensayo general contra uno de los sistemas más rocosos del planeta.

Preguntado sobre el revés ante Francia, el atacante aseguró que no ha impactado en su confianza con vistas a la Copa del Mundo, que empezará en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

“La derrota nos dejó decepcionados, pero estamos tranquilos porque tenemos un camino (…) Es bueno saber que hay un margen de mejora grande”, apreció. Al mismo tiempo, reivindicó que Brasil es una de las camisetas “más pesadas” del mundo.

Desde que Ancelotti asumió el mando en mayo del año pasado, el balance de Brasil refleja la irregularidad propia de un cambio de ciclo, con cuatro victorias, dos empates y tres derrotas en nueve presentaciones.

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