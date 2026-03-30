Crece cifra de muertes en custodia tras fallecimiento de otro reo de Rikers Island

Un presidiario de la cárcel de Rikers Island murió mientras recibía atención médica el domingo en la mañana, informaron las autoridades del penal. Esta es la segunda muerte de un recluso en Rikers Island en menos de una semana.

Identificado como John Price, de 49 años, estaba encarcelado en el Centro Eric M. Taylor el sábado en la noche cuando, según los funcionarios del Departamento Correccional, necesitaba atención médica. El reo fue llevado al Hospital Elmhurst en Queens a las 5:40. Fue declarado muerto en el hospital 12 horas después.

El comisionado del Departamento Correccional de la ciudad, Staley Richards, expresó que el departamento lamenta la muerte de Price.

“Esta pérdida nos afecta profundamente a todos y nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos”, manifestó Richards.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani indicó que se está llevando a cabo una investigación sobre la muerte del interno.

“Mis pensamientos están con su familia y seres queridos en estos momentos de profunda tristeza”, expresó Mamdani en redes sociales. “Toda persona bajo el cuidado de nuestra ciudad merece dignidad, seguridad y acceso a atención médica de calidad, sin excepción”.

I’m saddened to learn that a New Yorker in city custody died early this morning. He was transferred from Rikers Island to Elmhurst Hospital yesterday evening, where he was receiving medical attention.



My thoughts are with his family and loved ones as they endure this profound… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 29, 2026

De acuerdo con los registros judiciales, Price había sido acusado de tráfico de drogas. Se presentó ante el juez a finales de 2024. Su siguiente comparecencia estaba pautada para el mes de abril, informó Gothamist.

El miércoles de la semana pasada, Barry Cozart, de 39 años, murió en medio de una emergencia médica en la cárcel de Rikers Island. La familia del convicto declaró que el hombre había llegado a la prisión sin problemas médicos urgentes.

La cárcel de Rikers Island sigue bajo la supervisión federal y se han prometido reformas en este reclusorio, que lleva demasiado tiempo sumido en problemas. Al menos 15 personas murieron bajo custodia en Rikers en 2025.

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