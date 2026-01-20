Impulsan programa para dar vivienda en El Bronx a exreclusos con problemas médicos

Miles de reclusos que pasan por el sistema judicial y penitenciario de la Ciudad de Nueva York y otros rincones del estado la ven cuesta arriba cuando recuperan su libertad, no solo por el estigma que enfrentan al salir de la cárcel sino porque muchos de ellos no tienen un sitio donde vivir.

Y como una manera de ayudar a aliviar un poco esas dificultades, el alcalde, Zohran Mamdani, anunció que su gobierno reactivó el programa “Just Home”, una iniciativa de vivienda para neoyorquinos que han estado encarcelados y que tienen necesidades médicas complejas, un plan que el exalcalde Eric Adams había frenado.

El mandatario explicó que a través del proyecto de vivienda se busca crear 83 apartamentos 100% asequible en un edificio en El Bronx en el campus de NYC Health + Hospitals/Jacobi, de la mano de la iniciativa de Vivienda de Apoyo para Personas Involucradas con la Justicia de la ciudad, que además ofrece servicios de apoyo.

“Me enorgullece comprometer a mi administración con Just Home, una iniciativa que une vivienda, atención médica y justicia”, manifestó el burgomaestre”, quien de paso mencionó que esta semana, el Departamento de Salud actualizará una solicitud para que la Ciudad construya en los próximos años más de 350 viviendas con servicios de apoyo para neoyorquinos involucrados con el sistema de justicia.

“Al brindar vivienda a los neoyorquinos que con demasiada frecuencia se quedan en la calle o son trasladados de un lado a otro entre las salas de emergencia, Just Home aborda nuestra crisis de vivienda con dignidad”, agregó Mamdani.

La iniciativa Just Home forma parte de la iniciativa Vivienda para la Salud de NYC Health + Hospitals, que ayuda a pacientes desamparados y sus familias a encontrar vivienda. y el año pasado, de acuerdo a datos suministrados por el gobierno municipal brindó servicios a casi 1,600 neoyorquinos, ubicó a más de 600 en viviendas y apoyó a casi 430 pacientes con servicios de convalecencia médica.

Stanley Richards, presidente y director ejecutivo de la organización The Fortune Society, destacó que la decisión del Alcalde de echar a andar la iniciativa será vital para que personas que salen de la cárcel puedan recibir atención y apoyo.

“La aprobación abrumadora del Concejo Municipal a finales del año pasado fue un paso crucial hacia una Ciudad más compasiva y equitativa, y el compromiso de esta administración para llevarlo a cabo garantiza que podamos seguir adelante”, dijo el defensor de quienes pasan por el sistema de justicia.

“Una vez que abra sus puertas, este innovador proyecto abordará una importante problemática al proporcionar soluciones de apoyo basadas en evidencia para los neoyorquinos con necesidades médicas complejas que, de otro modo, se encontrarían sin hogar”, recalcó Richards. “El proyecto Just Home subraya nuestro compromiso colectivo para promover la equidad en salud y generar un cambio positivo y transformador para nuestra ciudad”.

La Ciudad explicó que cuando el programa esté funcionando los posibles inquilinos con necesidades médicas severas como cáncer, cirrosis e insuficiencia cardíaca congestiva, serán identificados inicialmente por los Servicios de Salud Correccional, una división de NYC Health + Hospitals que brinda atención médica a quienes están bajo custodia de la ciudad. The Fortune Society llevará a cabo el proceso de selección.

A pesar del respaldo que diferentes sectores han manifestado al proyecto, vecinos del área donde se construirán los primeros apartamentos, en el 1900 de la Avenida Seminole, en el vecindario de Indian Village de Morris Park, se han mostrado en contra.

Residentes de esa parte de El Bronx temen que el programa aumente la delincuencia en el vecindario, hecho que las autoridades locales niegan argumentando que una nueva investigación sobre el impacto del encarcelamiento, publicada por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, subraya la necesidad de más viviendas de apoyo para los neoyorquinos que han estado en contacto con el sistema de justicia para mantener una vida estable y a evitar el regreso a la cárcel.

Datos revelan que el 87% de los exreclusos que se han beneficiado de planes e vivienda no tuvieron arrestos mientras vivían en sus casas.

La administración municipal agregó que para dichos programas “no se aceptarán personas que representen un riesgo actual de violencia ni aquellas que no sean adecuadas para el modelo de vivienda permanente independiente” y los servicios proporcionados. Asimismo enfatizaron en que todos los inquilinos que se beneficien del plan deben tener sus casos penales resueltos por los tribunales.

“Para demostrar el compromiso de la Ciudad con la vivienda para neoyorquinos con antecedentes penales, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York publicará a finales de esta semana una solicitud de propuestas actualizada para el programa, que creará hasta 190 nuevas viviendas para este grupo de personas”, advirtieron. “Entre Just Home y la nueva solicitud de propuestas, la administración Mamdani está trabajando para aumentar el número total de unidades de vivienda de apoyo para neoyorquinos con antecedentes penales a más de 350 viviendas”.

