El “break” más caro de la historia: roban 12 toneladas de KitKat en Europa

Un camión que transportaba 413,793 unidades (aproximadamente 12 toneladas) de la nueva gama de chocolates KitKat fue robado durante su tránsito de Italia a Polonia. El incidente ocurrió la semana pasada, a tan solo días de la Semana Santa. Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de que este robo podría causar escasez del producto en el mercado europeo, Nestlé aclaró que no hay riesgo de desabastecimiento.

“Siempre hemos animado a la gente a tomarse un respiro con KITKAT, pero parece que los ladrones se han tomado el mensaje demasiado literalmente y se han llevado más de 12 toneladas de nuestro chocolate”, afirmó la empresa en un comunicado oficial.

Sofisticación en el robo de mercancías

El robo de 12 toneladas de chocolate KitKat en la ruta Italia-Polonia enciende las alarmas sobre la seguridad en la logística alimentaria europea. Nestlé advierte sobre la posible aparición del producto en canales de venta no oficiales. Crédito: KitKat | Cortesía

La compañía señaló que, si bien el “exquisito gusto” de los delincuentes es evidente, el robo de mercancías representa un problema creciente para empresas de todos los tamaños. “Ante la creciente sofisticación de los métodos delictivos, han decidido hacer pública su experiencia para concienciar sobre esta tendencia criminal cada vez más frecuente en las rutas logísticas internacionales.

El cargamento, destinado a surtir gran parte de Europa, desapareció junto con el vehículo durante su trayecto entre las plantas de producción y distribución. El camión partió del centro de Italia, con una ruta prevista de entre 1.250 y 1.350 km, teniendo como punto de finalización Polonia.

Estado de las investigaciones

Hasta la fecha, el paradero del vehículo y su dulce contenido siguen siendo un misterio. Las investigaciones policiales avanzan, pero no se han reportado detenciones ni la recuperación del producto.

En su comunicado, la empresa hace un llamado enfático a la prudencia:

Se ruega a los consumidores no intentar localizar , manipular ni recuperar ningún artículo robado.

, manipular ni recuperar ningún artículo robado. Se insta a no emprender ninguna acción directa contra sospechosos.

contra sospechosos. Cualquier información relevante debe ser compartida exclusivamente con las autoridades policiales locales.

Riesgos y canales de venta no oficiales

La empresa ha sido clara en cuanto a la seguridad alimentaria: si bien no existe un riesgo intrínseco en el producto, el peligro radica en la trazabilidad. KitKat advierte que los artículos desaparecidos podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos, donde no se garantiza el almacenamiento adecuado (como el control de temperatura) necesario para el chocolate.

Solo días antes de este suceso, la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos Transportados (TAPA) EMEA emitieron un informe conjunto alertando sobre el aumento del robo de carga y el fraude en el transporte, señalando que los métodos de engaño son cada vez más difíciles de detectar para las cadenas de suministro.

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