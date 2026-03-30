El juicio contra Russell Brand por supuestos delitos sexuales se retrasa hasta octubre

El juicio contra el humorista y actor inglés Russell Brand por supuestos delitos sexuales ha sido retrasado hasta el próximo 12 de octubre, de acuerdo con informes de Deadline , Reuters y The Hollywood Reporter.

El Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres, tomó la decisión este lunes en la vista judicial en la que no estuvo presente el actor. Russell Brand fue acusado por la Fiscalía en abril de 2025 de un cargo de violación, un cargo de agresión sexual y un cargo de violación oral, además de dos cargos de agresión sexual, a raíz de las denuncias de cuatro mujeres anónimas.

En diciembre de 2025, la Fiscalía presentó dos cargos más por violación y agresión sexual, relacionados con las denuncias de otras dos mujeres. El comediante niega los cargos en su contra.

El objetivo de retrasar el juicio es para contar con más tiempo para llevar a cabo el proceso legal luego de que los siete cargos fueron presentados el pasado enero.

El comediante acudió dos veces al tribunal para declararse inocente de todas las acusaciones. El tribunal también estableció este lunes una vista preliminar sobre el caso para los días 16 y 17 de junio.

Brand reside en Estados Unidos y ha obtenido la libertad bajo fianza durante el actual proceso penal.

En 2023, Russell Brand fue señalado de presunto abuso sexual por cinco mujeres en una investigación conjunta realizada por The Sunday Times, The Times y el programa de actualidad Dispatches de Channel 4.

Tras estos señalamientos, la Policía Metropolitana inició una investigación contra Brand y luego fue presentado cargos en su contra. El comediante ha defendido su inocencia en los cargos de violación, pero ha señalado los problemas de adicción que sufrió en el pasado.

“Era drogadicto, adicto al sexo y un imbécil. Pero lo que nunca fui fue un violador”, dijo en un video publicado en X el pasado mes de mayo.

Brand inició su carrera como monologuista y también apareció en películas como Olvidando a Sarah Marshall. Su carrera despegó como presentador de televisión en la década de los 2000.

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