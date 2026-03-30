El “policía bailarín” de Nueva Jersey se despide tras casi 60 años de servicio y deja un legado inolvidable

Durante décadas, conductores y peatones en South Orange, Nueva Jersey, sabían que cruzar una intersección podía convertirse en un momento inesperadamente alegre. No era solo el flujo del tráfico lo que captaba su atención, sino la energía única de Edward “Butch” Larkin, el oficial conocido como el ” Policía bailarín” o “Dancing cop”, quien transformó una tarea rutinaria en un espectáculo cotidiano lleno de carisma.

Ahora, tras casi 6 décadas de servicio, Larkin se despide definitivamente de las calles que lo convirtieron en una leyenda local.

El Departamento de Policía de South Orange y autoridades municipales rindieron homenaje al oficial de 86 años con una ceremonia especial que incluyó reconocimientos oficiales, un almuerzo y una emotiva despedida. La comunidad se reunió para agradecerle no solo su labor, sino la alegría que regaló durante generaciones.

Una carrera marcada por la vocación y la disciplina

La historia de Larkin es, ante todo, la de una vida dedicada al servicio. Nacido en 1940 y veterano del ejército, inició su carrera policial en 1963. Durante 30 años trabajó como oficial activo hasta su retiro en 1993. Sin embargo, su vínculo con la comunidad era demasiado fuerte como para alejarse definitivamente.

En 1997 regresó como agente de control de tráfico, un rol que convirtió en su sello personal. Desde entonces, sin importar si llovía o hacía sol, se le podía ver en la intersección de South Orange Avenue, dirigiendo el tránsito con movimientos coreografiados que incluían giros, pasos rítmicos y gestos únicos.

“Me encanta la gente y así es como lo demuestro”, dijo Larkin en una entrevista para ABC 7 News. “Siempre quise ser policía. Encontré mi oportunidad hace años”.

Un ícono comunitario en Nueva Jersey

Más allá de su uniforme, Larkin se convirtió en una figura entrañable para los residentes. Para muchos niños, verlo era parte de su rutina diaria camino a la escuela; para los adultos, un símbolo de calidez en medio del tráfico.

La alcaldesa de South Orange destacó su impacto al afirmar que su carrera reflejaba “una vida dedicada a proteger, servir y fortalecer la comunidad”. También subrayó que su legado seguirá inspirando a futuras generaciones de oficiales.

No era exageración. Compañeros de trabajo coinciden en que su estilo era una herramienta poderosa para desescalar tensiones en la vía pública. El capitán Acevedo explicó que dirigir tráfico puede generar frustración entre conductores, pero que observar a Larkin era una lección en sí misma.

“Lo hace parecer fácil. Es una gran experiencia verlo y aprender de él”, aseguró.

El sargento Nicholas Lonero añadió que su ausencia será imposible de ignorar: “Si estamos por ahí, todo el mundo pregunta dónde está Butch. Está en South Orange”.

Lo que distinguía a Larkin no era solo su dedicación, sino su creatividad. Sus movimientos, que incluían pasos como el “pop-snap”, “chop-chop” o el “lean back chop”, convertían cada jornada en un espectáculo improvisado.

Su filosofía era simple pero poderosa: dar siempre el 110%. Esa actitud lo llevó a aparecer en medios locales e incluso en televisión, donde su figura se volvió viral en distintos momentos.

Para muchos, su presencia era más que funcional. Era un “tapete de bienvenida” para el pueblo, una forma de mostrar hospitalidad a quienes transitaban por la zona.

Una despedida llena de emoción

Durante la ceremonia de retiro, se proyectaron imágenes y reportajes que documentaban su trayectoria. Entre aplausos, colegas, familiares y residentes recordaron anécdotas que reflejaban su impacto.

El jefe de policía destacó que la despedida fue organizada en tiempo récord al enterarse de su decisión de retirarse, con el objetivo de honrarlo “como se merece”.

Su familia también participó en el evento. Su hija expresó el orgullo que siente por la carrera de su padre, subrayando que para él siempre fue un honor servir a la comunidad.

Su esposa, Sadie, resumió el momento con una mezcla de emoción y alivio: era el momento de cerrar este capítulo “por todo lo alto”.

Un legado que trasciende generaciones

El retiro de Butch Larkin marca el fin de una era en South Orange. Sin embargo, su influencia perdura en cada oficial que aprendió de su ejemplo y en cada residente que alguna vez sonrió al verlo trabajar.

Ahora, con planes de mudarse a Florida, el “policía bailarín” inicia una nueva etapa. Pero quienes lo vieron dirigir tráfico con gracia y entusiasmo saben que su esencia no cambiará.

Porque para Butch Larkin, servir a los demás nunca fue solo un trabajo: fue una forma de expresar quién es.

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