Niño y dos adolescentes baleados a plena luz en Nueva York: sigue racha de violencia armada sin arrestos

Un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados ayer a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC).

Los tiroteos de ayer engrosaron una semana de alta violencia armada en NYC. El martes dos mujeres adolescentes resultaron heridas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en Brooklyn y Queens.

Luego ayer jueves, cerca de las 4:17 p. m., dos jóvenes de 15 años resultaron heridos por disparos frente a un edificio residencial en Honeywell Ave., cerca de la calle E. 180th St., en el barrio West Farms de El Bronx, alrededor de acuerdo con las autoridades policiales.

Uno de los jóvenes sufrió un rasguño de bala en el rostro, mientras que el otro recibió un impacto en la mano izquierda, precisó Daily News. Paramédicos los trasladaron de urgencia al Hospital St. Barnabas en condición estable.

El encargado de una bodega cercana relató que las víctimas estaban discutiendo con otro adolescente antes de que estallara el tiroteo. “Discutieron durante 5, 10 segundos como máximo. Se encararon”, comentó Jeffrey Machado, de 27 años. “Empezaron a pelear. Y entonces se oyó un disparo”.

Más tarde, alrededor de las 5:45 p.m., alguien dentro un grupo de jóvenes abrió fuego en Bristol St, en el barrio Brownsville en Brooklyn, hiriendo en la pierna a un menor de 9 años. Fue trasladado al Hospital Brookdale en condición estable. La Policía de Nueva York afirmó que el niño definitivamente no era el objetivo del ataque.

“Lo ocurrido con este niño de 9 años -a quien conozco porque juega con mis hijos- es muy triste. Y ahora temo por la vida de mis propios hijos”, comentó a ABC News una vecina llamada Esmeralda que fue testigo del hecho. “Simplemente (unos jóvenes) iban caminando por la calle, pero tuve la sensación de que algo iba a ocurrir”. Señaló que no hubo peleas, ni caos, ni discusiones. De repente, se escucharon dos o tres disparos y los jóvenes se dispersaron, dejando al niño herido.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estas balaceras. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El mes pasado un adolescente de 16 años fue abatido tras una aparente pelea en un restaurante McDonald’s en El Bronx. En febrero de 2025 un menor de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s en Queens el Día de San Valentín. También ese mes un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC) plagado de violencia juvenil comenzó a pedir identificaciones y prohibió entrar a menores de 20 años sin un padre.

En mayo de 2024 dos mujeres y un hombre fueron apuñalados durante una pelea con otra persona en un restaurante McDonald’s en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.