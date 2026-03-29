Policía de Long Island rescata a una niña raptada frente a su madre en una lavandería

Una menor de 4 años de Long Island fue hallada sana y salva tras ser secuestrada por un sujeto extraño que la sacó de una lavandería sin que su madre se percatara, de acuerdo con lo que informaron las autoridades del condado de Suffolk.

Identificado como Carlos Corte, de 38 años, está acusado de sacar a la niña por la parte de atrás de Laundry Kingdom en Patchogue mientras su madre estaba allí, indicó la policía.

La madre de la infante denunció su desaparición luego del rapto que tuvo lugar después del mediodía del sábado, y los oficiales se apersonaron al sitio y revisaron las cámaras de seguridad, informó New York Post.

En medio del rastreo de la zona, la menor fue descubierta por su madre en el área de juegos infantiles de la biblioteca Patchogue-Medford, a solo unas puertas de la lavandería.

Corte, quien reside en la misma comunidad, fue acusado de secuestro en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un menor. Asimismo, tenía una orden de arresto pendiente.

Estuvo tras las rejas durante la noche en la Sexta Comisaría y está pautado que comparezca ante el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip este domingo.

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