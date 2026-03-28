Pam Bondi reconoce a policías de Nueva York por frustrar ataque vinculado a ISIS cerca de Gracie Mansion

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, entregó el premio Honor the Honorable a nueve oficiales del Departamento de Policía de Nueva York por su actuación en la respuesta al intento de atentado inspirado en el grupo Estado Islámico frente a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde.

El reconocimiento destaca la actuación de los agentes durante el incidente ocurrido a inicios de marzo, cuando dos jóvenes fueron detenidos tras intentar detonar explosivos improvisados en las inmediaciones de una protesta en Manhattan.

“La fiscal general Pam Bondi presentó el premio Honor the Honorable del fiscal general por una vigilancia policial excepcional a nueve oficiales de la policía de Nueva York por sus acciones heroicas en respuesta al presunto acto de terrorismo inspirado por ISIS fuera de la Mansión Gracie”, indicó el Departamento de Estado en redes sociales.

“Son los más brillantes entre los más brillantes. Gracias, son los mejores, son los más valientes”, le dijo Bondi a los oficiales según citó The New York Post. “Tienen un trabajo muy difícil en el mundo en que vivimos. Se me pone la piel de gallina cuando pienso en ese día”, añadió.

De acuerdo con las autoridades federales y documentos judiciales citados por Associated Press, los detenidos —Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19— enfrentan cargos por presunto apoyo material a una organización terrorista extranjera y uso de un arma de destrucción masiva.

Ambos fueron arrestados el sábado posterior a los hechos y permanecen detenidos sin derecho a fianza.

La investigación señala que los sospechosos viajaron desde Pensilvania hasta Nueva York y se infiltraron en una concentración cerca de Gracie Mansion.

Durante el evento, Balat fue fotografiado mientras lanzaba un artefacto con una mecha encendida que contenía el explosivo TATP, además de tuercas y tornillos. El dispositivo no detonó y se apagó sin causar heridos.

Según la denuncia, el joven lanzó un segundo artefacto cerca de agentes policiales antes de intentar huir, pero fue reducido y arrestado en el lugar.

Durante los interrogatorios, habría manifestado su intención de ejecutar un ataque de mayor escala.

Como parte de las pesquisas, salió a la luz un video de vigilancia que muestra a Balat comprando una mecha de seguridad días antes del incidente en una tienda de fuegos artificiales en Pensilvania.

El material, difundido por la empresa Phantom Fireworks, refuerza la hipótesis de planificación previa del ataque.

Las autoridades también han realizado registros adicionales, incluyendo detonaciones controladas de materiales explosivos hallados en un almacén vinculado al caso.

El incidente ocurrió en el contexto de una protesta convocada por el activista Jake Lang, crítico del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Tras su detención, los acusados afirmaron haberse inspirado en ISIS, según la policía y fiscales.

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