El programa que ayuda a pagar la luz en EE.UU. y cómo solicitarlo en 2026

Miles de familias en Estados Unidos enfrentan dificultades para pagar la electricidad, especialmente en invierno y verano cuando aumenta el consumo a causa de las temperaturas extremas.

Para mitigar este impacto, el programa federal LIHEAP ofrece apoyo económico a las familias para cubrir estos gastos, con montos que pueden superar los $500 por hogar, dependiendo del estado y nivel de ingresos donde se otorga.

Qué es LIHEAP y cómo funciona el apoyo

LIHEAP es un programa financiado por el gobierno federal y administrado por los estados que ayuda a hogares de bajos ingresos a pagar sus facturas de energía.

Sobre su funcionamiento, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) explica que:

“El programa proporciona asistencia financiera para ayudar a cubrir los costos de energía en el hogar”.

El apoyo puede utilizarse para cubrir los gastos de:

Electricidad

Gas

Calefacción o aire acondicionado

En muchos casos, el pago se envía directamente a la compañía de servicios.

¿Cuánto dinero puedes recibir en 2026?

El monto de la ayuda varía según el estado, el tamaño del hogar y el nivel de ingresos.

Datos clave:

Beneficio promedio: entre $200 y $500

En algunos casos puede superar los $1,000

Se otorga una o varias veces al año

El HHS señala que: “Los beneficios se determinan en función de la necesidad del hogar y los costos de energía”. Esto significa que hogares con mayores gastos pueden recibir apoyos mayores.

Quiénes califican para recibir el beneficio

Los requisitos pueden variar por estado, pero en general incluyen:

Tener ingresos dentro de los límites establecidos

Ser ciudadano o residente elegible

Presentar documentación del hogar

En muchos estados, califican hogares con ingresos de hasta el 150% del nivel federal de pobreza.

También se otorga prioridad a sectores como:

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Familias con niños

Cómo solicitar LIHEAP paso a paso

El proceso se realiza a nivel estatal, pero sigue pasos similares:

Buscar la oficina local de LIHEAP Completar la solicitud (en línea o presencial) Presentar documentos de ingresos y facturas Esperar la evaluación del caso

Para aprobar las solicitudes, el gobierno indica que: “La documentación debe presentarse a través de las agencias estatales o locales designadas”.

Aunque algunos estados permiten aplicar completamente en línea.

Dónde solicitar LIHEAP en Nueva York y Nueva Jersey

Para personas interesadas en aplicar a este programa en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, pueden acudir a:

Nueva York: a través del programa HEAP del estado

Inicio: noviembre de 2025. Cierre: Al final del invierno

Nueva Jersey: mediante el Departamento de Asuntos Comunitarios.

Inicio: 1 de octubre de 2025. Cierre: 30 de junio de 2026

En ambos casos, la recepción de solicitudes se realiza durante temporadas específicas, por lo que es importante aplicar en cuanto inician los periodos, ya que las solicitudes pueden suspenderse cuando se terminen los fondos disponibles.

Por qué este programa importa ahora más que nunca

El aumento en el costo de la energía es un fuerte factor de presión para el presupuesto de millones de hogares.

En términos prácticos:

Facturas eléctricas más altas en verano e invierno

Mayor gasto en calefacción y aire acondicionado

Menor margen para otros gastos básicos

Para muchas familias hispanas, este tipo de ayuda es una diferencia importante entre pagar o acumular deudas en el presupuesto mensual.

El detalle que puede dejarte fuera del beneficio

Uno de los errores más comunes es no solicitar a tiempo o no presentar todos los documentos requeridos.

Además:

Algunos fondos son limitados

Se asignan por orden de solicitud

Los periodos de inscripción pueden cerrarse rápidamente

Esto significa que esperar reduce las posibilidades de acceder a esta ayuda.

Preguntas frecuentes sobre LIHEAP en 2026

¿Cuánto dinero da LIHEAP en 2026?

Entre $200 y $500 en promedio, aunque puede ser mayor según el caso.

¿Puedo solicitar LIHEAP si ya recibo otros beneficios?

Sí, en muchos casos es compatible con otros programas.

¿Cada cuánto se recibe la ayuda?

Depende del estado; puede ser una o varias veces al año.

¿Dónde hago la solicitud?

En oficinas estatales o locales designadas.

¿Qué documentos necesito?

Identificación, comprobantes de ingresos y facturas de energía.

Conclusión

El programa LIHEAP se mantiene como una de las ayudas más importantes para familias con dificultades para pagar la electricidad en Estados Unidos.

Más que un apoyo temporal, este programa se ha convertido en un alivio significativo en el presupuesto de miles de hogares en todo el país en momentos de alta demanda energética. Sin embargo, para acceder a él, debes actuar a tiempo y cumplir con los requisitos.

En un contexto de costos elevados, conocer y aprovechar este tipo de beneficios es clave para acceder a una estabilidad financiera para millones de personas.

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