Tarifas de electricidad subirán en 2026 en varios estados: cuánto más pagarás en tu factura

Las facturas de electricidad podrían experimentar aumentos este año afectando a millones de hogares en Estados Unidos. Diversas compañías eléctricas han comenzado a ajustar sus tarifas en 2026 debido al aumento en los costos de generación, mantenimiento de infraestructura y modernización de redes. Para los consumidores, esto podría significar pagos mensuales más altos, especialmente en estados con alta demanda energética.

De acuerdo con proyecciones recientes de la Administración de Información Energética (EIA en inglés), los precios minoristas de la electricidad muestran una tendencia al alza en varias regiones del país, debidos al incremento en costos operativos y la transición a fuentes de energía más limpias.

¿Por qué están subiendo las tarifas eléctricas?

El aumento es consecuencia de la combinación de varios factores:

Inversión en infraestructura : modernización de redes eléctricas envejecidas

: modernización de redes eléctricas envejecidas Transición energética : incorporación de energías renovables y herramientas de almacenamiento

: incorporación de energías renovables y herramientas de almacenamiento Mayor demanda : crecimiento poblacional y uso creciente de aire acondicionado y tecnología

: crecimiento poblacional y uso creciente de aire acondicionado y tecnología Costos de combustibles: variaciones en precios de gas natural y otros insumos

Para aplicar estos aumentos, las empresas deben solicitar aprobación a comisiones reguladoras antes de aplicar aumentos en muchos estados, pero una vez autorizados, los nuevos cargos se reflejan directamente en la factura mensual.

¿En qué estados podrían sentirse más los aumentos?

Aunque los ajustes varían por una serie de factores, por región estados con grandes inversiones en infraestructura o alta demanda energética reportan solicitudes de aumento para 2026, principalmente en:

Nueva York

Nueva Jersey

California

Texas

Florida

Específicamente en el noreste del país, los consumidores enfrentarán incrementos a causa de inversiones en resiliencia energética y expansión de redes.

Proyecciones nacionales y el impacto regional

A nivel nacional, la EIA estima que el precio promedio de la electricidad residencial aumentará ligeramente en 2026, aunque el noreste suele ubicarse por encima del promedio nacional debido a:

Mayor densidad poblacional

Costos de transmisión

Dependencia parcial de mercados mayoristas

Mientras que el promedio nacional podría mantenerse en torno a un aumento del 2% al 4%, estados como Nueva York y Nueva Jersey podrían experimentar incrementos más pronunciados debido a sus planes de modernización energética.

¿Qué está pasando en Nueva York?

En Nueva York, compañías como Con Edison y otras utilities regionales han solicitado ajustes en aspectos como:

Modernización de la red eléctrica

Inversiones en resiliencia climática

Integración de energías renovables

Las proyecciones indican que los incrementos promedio en electricidad para los hogares será de entre 6% y 9% en 2026, dependiendo del proveedor y del consumo.

Porejemplo, en un hogar que actualmente paga alrededor de $160 mensuales en electricidad, un aumento del 8% significará un incremento de alrededor de $13 adicionales al mes, es decir, más de $150 extra al año.

Además, el estado continúa avanzando en proyectos de energía limpia, lo que implica inversiones adicionales que pueden reflejarse gradualmente en tarifas reguladas.

¿Cuál es el panorama para Nueva Jersey?

En Nueva Jersey, las subastas de suministro eléctrico y ajustes regulatorios han presionado el precio de las tarifas para 2026. En algunos casos, las proyecciones de incrementos rondan entre 5% y 10%, dependiendo del proveedor y del tipo de contrato.

En números fríos, un hogar promedio que paga $140 mensuales, un aumento del 7% equivale a cerca de $10 adicionales por mes, lo que suma más de $120 al año.

El gobierno estatal ha señalado que parte del aumento proviene de costos mayoristas de energía y mejoras en infraestructura de distribución.

Cómo reducir el impacto en tu factura eléctrica en NY y NJ

Ante posibles aumentos en tu factura eléctrica, expertos recomiendan adoptar medidas prácticas en el hogar:

Ajustar el termostato uno o dos grados

Cambiar a iluminación LED

Aprovechar programas estatales de eficiencia energética

Revisar si calificas para asistencia energética como LIHEAP

Instalar termostatos inteligentes para optimizar consumo

En Nueva York y Nueva Jersey existen programas de incentivos para mejorar aislamiento térmico y modernizar equipos eléctricos, lo que puede compensar parcialmente el alza tarifaria.

¿Cuánto más podrías pagar al mes?

El impacto dependerá del consumo de cada hogar y del porcentaje de aumento aprobado en cada estado.

Si una familia paga actualmente $150 mensuales en electricidad y la tarifa sube 8%, su factura podría aumentar alrededor de $12 adicionales por mes, lo que equivale a más de $140 extra al año.

En estados con aumentos superiores al 10%, el impacto anual podría ser aún mayor, especialmente durante los meses de verano e invierno, cuando el consumo energético se dispara.

Cómo reducir el impacto en tu factura

Ante posibles aumentos, expertos recomiendan adoptar medidas para contener el gasto:

Ajustar el termostato algunos grados.

Cambiar a iluminación LED.

Sellar ventanas y puertas para evitar fugas de aire.

Utilizar electrodomésticos eficientes.

Revisar si calificas para programas estatales de asistencia energética.

Además, algunos estados ofrecen incentivos por instalar paneles solares o sistemas de eficiencia energética.

Un aumento que llega tras años de presión inflacionaria

El alza en electricidad se suma a otros incrementos que han afectado el bolsillo de los hogares, como seguros, alimentos y vivienda. Si bien la inflación general se ha moderado, los servicios básicos siguen ajustándose en distintos estados.

Para millones de familias, la electricidad representa un gasto fijo que no puede eliminarse, por lo que incluso pequeños aumentos pueden tener un efecto acumulativo significativo en el presupuesto anual.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los aumentos en electricidad en EE.UU.

¿Por qué suben las tarifas eléctricas si la inflación ha bajado?

Porque los costos de infraestructura y transición energética continúan aumentando, independientemente del ritmo general de inflación.

¿Puedo cambiar de compañía eléctrica?

Depende del estado. Algunos mercados están liberalizados y permiten elegir proveedor; otros mantienen monopolios regulados.

¿Existen ayudas para pagar la electricidad?

Sí. Programas estatales y federales ofrecen asistencia para hogares de bajos ingresos.

¿Los aumentos son permanentes?

Generalmente sí, una vez aprobados por reguladores, aunque pueden revisarse en años posteriores.

Conclusión

El aumento en las tarifas eléctricas en 2026 podría representar un nuevo desafío para los hogares estadounidenses. Aunque los incrementos varían por estado, la combinación de inversión en infraestructura, transición energética y mayor demanda está presionando los precios al alza.

Para mitigar el impacto, puedes adoptar estrategias como revisar el consumo mensual y buscar la eficiencia energética para amortiguar el impacto. En un entorno donde los gastos fijos continúan ajustándose, cada dólar ahorrado puede marcar la diferencia en el presupuesto familiar.

Sigue leyendo:

– Corte inesperado de servicios en EE.UU.: pasos para defenderte

– Tormenta invernal histórica: ¿cuánta nieve cayó en total en NY y NJ?

– Tormenta histórica en Nueva York: más de 12 pulgadas de nieve, estado de emergencia y miles sin luz